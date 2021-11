Alerta da subida do nível do mar. Ministro de Tuvalu discursa dentro de água

"Não vamos ficar parados enquanto a água sobe à nossa volta. Não estamos a falar apenas em Tuvalu, estamos a mobilizar uma ação coletiva localmente, na nossa região, e a mobilizar a comunidade internacional para garantir nosso futuro", afirmou Simon Kofe, com àgua do mar até aos joelhos, retratando uma imagem de um futuro próximo.





"Na verdade, estamos a imaginar o pior cenário possível, em que somos forçados a deslocarmo-nos quando as nossas terras ficarem submersas", declarou o ministro à Reuters.



Tuvalu’s foreign minister addressed #COP26 whilst knee-deep in the ocean to highlight how his island is sinking 👇 pic.twitter.com/3YOVXHQqbv — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 9, 2021



Kofe destacou como o seu país, localizado nas ilhas do Pacífico, está na linha de frente da crise climática e relembrou à assembleia que o escutava, que o sítio de onde estava a falar já tinha sido terra firme.





"Estamos a tentar encontrar vias legais para podermos preservar os nossos territórios nas áreas marítimas e garantir o reconhecimento como um estado sob o direito internacional, mesmo quando a nossa nação estiver completamente submersa devido às alterações climáticas", disse o ministro.







"Não pensamos que o vídeo se tornaria viral como vimos nos últimos dias. Estamos muito satisfeitos com isso e, rematou Kofe.

O ministro também se referiu à partida do país das gerações mais novas, mas sublinhou que as comunidades mais velhas preferem afundar-se com a ilha.





"A única coisa certa é que as pessoas têm uma ligação muito estreita com as suas terras", afirmou Kofe.



Ministério da Justiça, Comunicação e Negócios Estrangeiros de Tuvalu - Reuters







O ponto mais alto de Tuvalu fica 4,5 m acima do nível do mar.



Segundo um estudo do governo australiano, desde 1993, o nível do mar subiu cerca de 0,5 cm por ano.



Contas feitas, em 28 anos a linha de costa ficou submersa em 14 centímetros.