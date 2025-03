Alerta de cientistas ingleses. Principais lições da covid-19 estão a ser esquecidas

A pandemia de covid-19 continua a ser um tema sensível no Reino Unido, onde o governo conservador da altura foi acusado de reagir demasiado tarde à crise.



“O Governo prometeu aprender com a pandemia, mas parece estar a sofrer de amnésia covid, esquecendo o custo devastador de um serviço de saúde subfinanciado e de serviços públicos reduzidos ao mínimo”, acrescenta a carta enviada a Rachel Reeves. Lista de 24 doenças infeciosas a monitorizar



Cinco anos após a pandemia de covid-19, que provocou mais de 232 mil mortos no Reino Unido, e para prevenir uma nova crise sanitária, foi criada uma lista de 24 doenças infeciosas a monitorizar.

A lista será atualizada pelo menos uma vez por ano.





c/ agências

A decisão foi tomada para evitar que os hospitais do serviço público de saúde (NHS) fossem inundados por centenas de milhares de novos casos de pacientes gravemente infetados com SARS-CoV-2., afirmam cientistas ao jornal britânico The Guardian "Todos os invernos, mesmo antes da covid, os hospitais eram geridos muito perto do limite", afirmou Rowland Kao, da Universidade de Edimburgo. "Quando a doença chegou, o NHS simplesmente não estava em condições de aguentar mais. E não há sinais de que da próxima vez será diferente. De facto, é provável que seja pior".Para Dominic Abrams, professor de psicologia social na Universidade de Kent, o confinamento pode ter sido moderadamente eficaz para reduzir a infeção, mas subestimou a necessidade de ligação, contacto e comunidade."Parecia não haver quase nenhuma estratégia para satisfazer essas necessidades fundamentais. As cicatrizes sociais e psicológicas permanecem extensas e profundas"., frisou Paul Hunter da Universidade de East Anglia."O meu grande pesar é o facto de ainda não termos chegado a um consenso científico sobre o valor e a eficácia das intervenções não farmacêuticas [NPI]", frisou. "Sabemos que as NPI reduzem a transmissão. Mas se os benefícios superam os danos ainda está longe de ser claro", sublinhou.Já asforam realçadas por Andrew Shepherd, diretor da Chronic Poverty Advisory Network. "Os confinamentos não são adequados para todos os países. Durante a pandemia, as nações mais ricas pressionaram os países de baixo e médio rendimento a introduzir confinamentos, com consequências desastrosas."A maioria destes países não estava em condições de mitigar a perda de empregos, rendimentos e empresas da mesma forma que nós, no Reino Unido, e o resultado foi um empobrecimento maciço, do qual levará anos a recuperar".Michael Head, da Universidade de Southampton, reconheceu que os"Mas precisamos de confinamentos mais inteligentes, que sejam postos em prática numa fase mais precoce do surto para reduzir melhor a transmissão e, por conseguinte, com uma duração mais curta".O aniversário também foi assinalado por um grupo constituído por quase 10 mil pessoas enlutadas pela pandemia que escreveu à chanceler do Tesouro, Rachel Reeves, pedindo que não avance com o plano de redução das prestações por deficiência."A desigualdade desenfreada contribuiu para o elevado número de mortes [covid-19] no Reino Unido", lê-se na missiva a que o jornal britânico teve acesso.do que as pessoas sem deficiência. Em vez de abordar as desigualdades que contribuíram para essa estatística horrível, o governo está a avançar com planos para reduzir os subsídios de invalidez, levando mais pessoas à pobreza e tornando o país ainda menos preparado para futuras pandemias., explica o comunicado de imprensa da Agência de Saúde e Segurança do Reino Unido (UKHSA).Os vírus sob vigilância incluem o Ébola e o Mpox, cujos epicentros se situam fora do Reino Unido, mas cujo risco patogénico é elevado.A gripe aviária, a bactéria E.coli e as doenças transmitidas por mosquitos também constam da lista.Para criar esta lista, os"Esta ferramenta é um guia essencial para a indústria e o mundo académico", afirmou Isabel Olivier, cientista-chefe da UKHSA, citada no comunicado de imprensa.O objetivo é incentivar os cientistas e os investidores a desenvolverem novos testes, vacinas ou medicamentos.