Alerta de mau tempo em Cabo Verde, ainda a recuperar de tempestade mortal

Num comunicado divulgado pleo Ministério da Administração Interna, o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros de Cabo Verde avisa que as zonas que poderão ser mais afetadas são as ilhas de Maio, Santiago, Fogo e Brava.

O alerta abrange o período de sexta-feira a domingo.

Já o Instituto Nacional Meteorologia e Geofísica de Cabo Verde adiantou que "o país estará sob a influência de uma onda tropical, com alguma intensificação a partir das 00:00 do dia 17", prevendo a ocorrência de precipitação de intensidade variável, por vezes acompanhada de trovoadas e o aumento da intensidade do vento, inicialmente nas ilhas do sul, abrangendo gradualmente todo o arquipélago.

Numa publicação na rede social Facebook, explicou que o "estado do tempo no arquipélago tem sido condicionado pela entrada da monção a Sul, do aquecimento anormal do oceano, entre Cabo Verde e costa da Mauritânia".

A proteção civil aconselha que se evite circular em zonas de risco de inundações, ribeiras e encostas; que se limpem as valas e sistemas de drenagem junto às habitações; que se evite atravessar por ribeiras e estradas alagadas; que se procure um abrigo seguro; que se evitem deslocações desnecessárias; que se mantenham atentos às orientações das autoridades locais e que haja um "cuidado redobrado na condução, reduzindo a velocidade e mantendo distância de segurança".

O Governo cabo-verdiano decretou dois dias de luto nacional e declarou situação de calamidade por seis meses em São Vicente, Porto Novo (Santo Antão) e nos dois concelhos da ilha de São Nicolau após a passagem de uma tempestade, na noite de segunda-feira, que provocou a morte a pelo menos nove pessoas.

Casas, estradas e pontes foram destruídas, e bairros inteiros ficaram inundados.

A Câmara de São Vicente começou a entregar subsídios às famílias dos mortos e prepara apoios para desalojados. Uma mulher foi resgatada com vida e há ainda uma pessoa por localizar.

Países como Timor-Leste, Guiné-Bissau, Portugal e São Tomé e Príncipe manifestaram solidariedade de Portugal chega esta sexta-feira um navio da Marinha para assistência humanitária.