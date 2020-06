Alerta de tsunami na América Central após forte sismo no México

O alerta, emitido pelo Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (com sede no Havai, Estados Unidos), cobre uma extensão de mil quilómetros em redor do epicentro do sismo, que foi localizado no estado de Oaxaca (sul do México), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Inicialmente, o USGS atribuiu ao forte abalo uma magnitude de 7,7 na escala de Richter, tendo atualizado posteriormente para uma magnitude de 7,4.

Através da rede social Twitter, o Serviço Nacional de Sismologia (SMN) informou, por sua vez, ter registado um sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter a 12 quilómetros a sudeste do município de Crucecita, no estado de Oaxaca, e que o tremor de terra foi sentido em várias partes do México, o que levou ao acionamento de um alerta sísmico na capital mexicana.

Esta entidade também reviu a magnitude do sismo para 7,5 na escala de Richter.

Até ao momento, não existem relatos de vítimas ou danos materiais.

Segundo o Serviço Nacional de Sismologia (SMN), o sismo ocorreu às 10:29 locais (16:29 hora de Lisboa).