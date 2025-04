Alerta dos Médicos Sem Fronteiras. Gaza tornou-se "vala comum" para palestinianos

De acordo com dados do Ministério da Saúde da Palestina, mais de 50 mil pessoas morreram desde outubro de 2023. Quase um terço das quais são crianças. Desde que reiniciou a sua ofensiva militar a 18 de março, após dois meses de relativa calma, as forças israelitas mataram mais de 1. 500 palestinianos.

As equipas da MSF tiveram de abandonar muitas instalações, enquanto outras continuam a funcionar com o pessoal e os pacientes presos no interior, incapazes de sair em segurança durante horas a fio.

A falta de reabastecimento de combustível na Faixa de Gaza levará à inevitável suspensão das atividades, uma vez que os hospitais dependem de geradores de eletricidade para manter para manter vivos os doentes em estado crítico e efetuar operações que salvam vidas.

. Estamos a assistir em tempo real à destruição e à deslocação forçada de toda a população”, alertou Amande Bazerolle, coordenadora de emergência de MSF em Gaza.Segundo Amande Bazerolle, “”.“As vidas dos palestinianos estão mais uma vez a ser sistematicamente destruídas.”, lê-se em comunicado enviado às redações, pela organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) esta quarta-feira.A MSF apela “às autoridades israelitas para que levantem imediatamente o cerco desumano e mortal a Gaza, protejam as vidas dos palestinianos e do pessoal humanitário e médico, e que todas as partes restabeleçam e mantenham o cessar-fogo”.“Onze membros da MSF, alguns em serviço, foram mortos desde o início da guerra, dois deles nas últimas duas semanas”., em 30 de março, em Rafah, no sul de Gaza. Oem 23 de março. Provas recentes partilhadas publicamente mostram que os trabalhadores e os seus veículos estavam claramente marcados e identificáveis, o que põe em causa as alegações iniciais das autoridades israelitas”, acrescenta o comunicado.Para Claire Magone, diretora-geral de Médicos Sem Fronteiras em França, “este horrível assassinato de trabalhadores humanitários é mais um exemplo do flagrante desrespeito pelas forças israelitas à proteção dos trabalhadores humanitários e médicos. O silêncio e o apoio dos aliados mais próximos de Israel encorajam ainda mais essas ações”.Apesar de a situação ser catastrófica há mais de 18 meses, nas últimas três semanas, MSF testemunhou vários incidentes envolvendo o assassinato de trabalhadores humanitários e médicos.“A coordenação dos movimentos humanitários com as autoridades israelitas, Sistema de Notificação Humanitária (SNA), um mecanismo já imperfeito, revelou-se pouco fiável e quase não oferece garantias de proteção. Os locais notificados, nos quais os trabalhadores humanitários informam Israel da sua presença, tais como instalações de saúde onde trabalham, foram atingidos”, afirma a MSF.A 7 de abril, as equipas de MSF e os doentes ficaram presos no hospital de campanha da organização em Deir Al-Balah, no centro de Gaza. Osforam lançados pelo Hamas nas proximidades dos hospitais, pondo em perigo tanto os pacientes como os funcionários e levando a uma ordem de evacuação da área pelas forças israelitas, que também efetuaram ataques perto dos complexos dos hospitais Al Aqsa e Nasser.Desde 18 de março, MSF não pôde retornar ao hospital indonésio no norte de Gaza onde as equipas estavam preparadas para iniciar os cuidados pediátricos, mas tiveram de fugir do hospital de campanha, que que estava instalado ao lado do complexo.. A MSF sublinha que faltam medicamentos para o tratamento da dor e de doenças crónicas, antibióticos e materiais cirúrgicos críticos.. Os trabalhadores humanitários têm sido obrigados a assistir ao sofrimento e à morte das pessoas. O fardo impossível de prestar ajuda com os mantimentos esgotados, ao mesmo tempo que eles próprios enfrentam as mesmas condições de risco de vida”, explicou Amande Bazerolle.. Isto não é um fracasso humanitário - é uma escolha política e um ataque deliberado à capacidade de sobrevivência de um povo, levado a cabo com impunidade”, acrescentou.Para a organização, as autoridades israelitas devem pôr termo à punição coletiva dos palestinianos. E “exorta os aliados de Israel a porem termo à sua cumplicidade e a deixarem de permitir a destruição de vidas palestinianas”.