"Alerta ensurdecedor". Relatório aponta falta de investimento do Louvre na segurança

“Apesar dos abundantes recursos, o museu, devido à falta de planificação dos numerosos projetos, enfrenta uma montanha de investimentos que não consegue financiar”, alertou.

"A conclusão do projeto levará vários anos e, segundo o museu, a previsão é de que só seja finalizada em 2032", acrescenta ainda o documento.

Já tinham existido alertas do género nas conclusões preliminares do inquérito instaurado pelo Ministério da Cultura, na sequência do assalto. A administração do Louvre tem marcada para sexta-feira uma reunião de extraordinária, depois de Laurence des Cars ter admitido falhas no sistema de segurança na audiência perante a Comissão de Cultura do Senado francês, que a questionou.





C/agências

As declarações foram do presidente do Tribunal de Contas, Pierre Moscovici, na apresentação das conclusões do relatório, concluído antes do assalto ao museu e referente ao período entre 2018 e 2024.Segundo o também antigo comissário europeu para Economia e Fiscalidade e antigo ministro francês das Finanças,, acrescentou Moscovici.Os investimentos em manutenção e segurança eram “indispensáveis para o funcionamento da instituição a longo prazo”, indica o relatório, masO mesmo relatório concluiu que há um atraso persistente na instalação de equipamentos de segurança para a proteção de obras de arte.O Tribunal de Contas refere queA administração do Louvre reagiu entretanto, aceitando a “maioria das recomendações” do relatório, mas defendeu que a auditoria “não reconheceu” várias medidas, designadamente no capítulo da segurança.Moscovici contrariou também os sindicatos de trabalhadores do setor, na opinião dos quais, afirmou o presidente do tribunal.