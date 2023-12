A organização teme um risco de propagação internacional a partir do Congo mas também de surtos na Ásia, Japão, Vietname e China.



As notificações passaram de uma centena por mês em agosto para um milhar, com a variante do vírus detetada em 117 países, num total de 92 mil casos.



Portugal registou até final de outubro 1134 casos, o que levou já à vacinação de mais de dez mil pessoas.