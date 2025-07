Alerta na China devido ao tufão Danas

De acordo com a plataforma de vigilância de fenómenos atmosféricos Zoom.earth, por volta das 3h00 em Lisboa, o Danas encontrava-se a cerca de 55 quilómetros a sudeste da costa da província oriental de Zhejiang, entre as cidades de Taizhou e Wenzhou, que juntas somam mais de 15 milhões de habitantes.

Espera-se que, ao longo do dia, o Danas continue a deslocar-se para oeste e que enfraqueça e deixe de ser uma tempestade tropical por volta das 13h00 em Lisboa, após ter atingido terra.

De acordo com as previsões, Danas passará pelo sul de Zhejiang para depois se deslocar pelas províncias vizinhas de Fujian e Jiangxi, ao longo de quarta-feira, reduzindo gradualmente a sua velocidade dos atuais 75 quilómetros por hora (km/h) para 35 km/h.

Além dos ventos fortes, as autoridades chinesas alertaram que algumas das zonas por onde o tufão passará poderão receber chuvas de até 350 milímetros.

Isso poderá resultar, segundo a Administração Meteorológica da China, em inundações em áreas montanhosas e urbanas ou em rios pequenos e médios extravasarem os leitos.

Várias cidades da costa sudeste da China anunciaram medidas de prevenção para a chegada do Danas, com as autoridades de Fujian a suspenderem também várias rotas de `ferry` que ligam o continente a várias ilhas.

Da mesma forma, em Xangai (leste), localizada a pouco mais de 300 quilómetros a norte do ponto onde se espera que Danas toque terra, o governo local alertou os cidadãos para a possibilidade de fortes rajadas de vento e chuvas repentinas.

O Danas atingiu Taiwan na madrugada de domingo com ventos de mais de 220 km/h, causando danos principalmente na parte sul da ilha e provocando mais de cinco mil incidentes de diversa gravidade em todo o território, onde cerca de 700 mil residências sentiram cortes no fornecimento de energia elétrica.