Alertas aéreos acionados na Ucrânia devido a ataques russos

Na segunda-feira à noite, na habitual intervenção televisiva diária, o Presidente Volodymyr Zelensky tinha advertido para a possibilidade de uma "frente maciça" de ataques durante a noite.

"Peço que prestem atenção aos alertas aéreos hoje", instou o chefe de Estado ucraniano, acrescentando que, de acordo com os "serviços de informação, os russos poderão estar a preparar uma ofensiva em larga escala".

Os bombardeamentos russos já provocaram três mortos em Poltava e Zaporijia, no centro e sul da Ucrânia, respetivamente, de acordo com as autoridades locais.

Em Poltava, o chefe da administração regional, Vitali Dyakivnych, escreveu na rede de mensagens Telegram que pelo menos duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas numa primeira ofensiva, que provocou incêndios e danos em edifícios residenciais e num hotel.

O responsável regional de Zaporijia, Ivan Fedorov, anunciou também no Telegram que um "ataque maciço combinado de mísseis e drones" russos matou uma pessoa e feriu outras três.