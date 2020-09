Alexei Navalny. Opositor de Putin envenenado já recebeu alta do hospital de Berlim

Foi neste hospital em Berlim que foi tratado depois de ter sido transportado de avião da Rússia. Estava nessa altura em coma.





Testes entretanto realizados, tanto na Alemanha como na França e na Suécia, determinaram que Navalny foi envenenado com um agente nervoso chamado Novichok. O que levou a Alemanha, entre outros países ocidentais, a exigirem explicações da Rússia.





Por seu lado, Moscovo alega que ainda não viu evidências de qualquer crime e recusou até ao momento abrir uma investigação. O Kremlin nega qualquer envolvimento na situação de Alexei Navalny.





Alexei Navalny esteve internado no hospital Charite durante 32 dias, dos quais 24 foram passados ​​em terapia intensiva.







"Com base no progresso do paciente e na condição atual, os médicos acreditam que a recuperação completa é possível. No entanto, ainda é muito cedo para avaliar os efeitos potenciais de longo prazo de seu envenenamento grave", informou o hospital. "A decisão de tornar públicos os detalhes da condição do Sr. Navalny foi feita em consulta com o paciente e sua esposa", acrescentou a instituição.





Ainda este sábado, no Instagram, Navalny colocava uma fotografia onde, na legenda, dizia que tinha dificuldade em usar o telefone ou subir escadas porque as mãos e as pernas tremiam.