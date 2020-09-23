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Alexei Navalny. Opositor de Putin envenenado já recebeu alta do hospital de Berlim

por RTP
Imagens da recuperação publicadas por Alexei Navalny no Instagram Instagram Navalny

Crítico e opositor do presidente russo, Alexei Navalny recebeu alta do hospital em Berlim onde foi tratado depois de ter ficado gravemente doente num voo doméstico na Siberia, no mês passado. Foi envenenado.

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"A condição do paciente melhorou o suficiente para que ele recebesse alta da internação aguda", disse o Hospital Charite em comunicado esta quarta-feira.

Foi neste hospital em Berlim que foi tratado depois de ter sido transportado de avião da Rússia. Estava nessa altura em coma.

Testes entretanto realizados, tanto na Alemanha como na França e na Suécia, determinaram que Navalny foi envenenado com um agente nervoso chamado Novichok. O que levou a Alemanha, entre outros países ocidentais, a exigirem explicações da Rússia.

Por seu lado, Moscovo alega que ainda não viu evidências de qualquer crime e recusou até ao momento abrir uma investigação. O Kremlin nega qualquer envolvimento na situação de Alexei Navalny.

Alexei Navalny esteve internado no hospital Charite durante 32 dias, dos quais 24 foram passados ​​em terapia intensiva.

"Com base no progresso do paciente e na condição atual, os médicos acreditam que a recuperação completa é possível. No entanto, ainda é muito cedo para avaliar os efeitos potenciais de longo prazo de seu envenenamento grave", informou o hospital. "A decisão de tornar públicos os detalhes da condição do Sr. Navalny foi feita em consulta com o paciente e sua esposa", acrescentou a instituição.

Ainda este sábado, no Instagram, Navalny colocava uma fotografia onde, na legenda, dizia que tinha dificuldade em usar o telefone ou subir escadas porque as mãos e as pernas tremiam.
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Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.

Uma publicação partilhada por Алексей Навальный (@navalny) a



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