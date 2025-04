Alfredo Sousa de Jesus, chefe do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal: “A atualidade recorda-nos, todos os dias, da importância que é ter uma política de defesa” 

Formado em Direito e com 25 anos de carreira em Bruxelas, Alfredo Sousa de Jesus é o novo chefe do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal

Em entrevista ao Terra Europa, Alfredo Sousa de Jesus explica que a sua principal missão é combater a alta taxa de abstenção nas eleições europeias e explicar aos portugueses a importância dos eurodeputados.



O novo chefe do gabinete do Parlamento Europeu explicou ainda as mais recentes alterações no Parlamento Europeu, nomeadamente a criação de comissões especiais dedicadas à crise na habitação e à política de defesa e segurança.