Ali Khamenei sepultado na cidade natal no Irão

Os restos mortais do chefe de Estado do Irão por quase 37 anos, desde 1989, foram sepultados em Mashhad, cidade no nordeste do país onde nasceu e que é considerada sagrada para os muçulmanos xiitas, por albergar o mausoléu do imã Reza, que viveu entre os séculos VIII e IX d.C..

O cortejo fúnebre começou no sábado, com as autoridades a interditarem a circulação nas ruas, a encerrarem o espaço aéreo e a paralisarem as atividades quotidianas em Teerão, onde a cerimónia se prolongou por três dias, antes de passar pelas cidades sagradas xiitas de Qom, de Najaf e de Kerbala, estas duas no Iraque.

O filho e sucessor do falecido líder supremo, Mojtaba Khamenei, não fez qualquer aparição pública durante as cerimónias fúnebres, que coincidiram com ataques a navios no estreito de Ormuz atribuídos à República Islâmica, que motivaram uma retaliação dos Estados Unidos, pondo em causa o cessar-fogo em vigor.