Ali Larijani. Teerão confirma morte de chefe da segurança nacional

Tinha 67 anos, foi membro da guarda da revolução e liderou as negociações nucleares do Irão com o exterior.



Coordenava agora a segurança interna, a defesa e os serviços de informações do Irão, pelo que era considerado uma espécie de número dois do regime.



Ali Larijani torna-se, assim, o segundo responsável iraniano de mais alto nível assassinado desde a morte do antigo líder supremo do Irão, o Aiatola Ali Khamenei, que perdeu a vida nos ataques conjuntos de Israel e dos Estados Unidos, no passado dia 28 de fevereiro.