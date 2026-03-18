Mundo
Guerra no Médio Oriente
Ali Larijani. Teerão confirma morte de chefe da segurança nacional
O Irão já confirmou a morte do chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Ali Larijani morreu num ataque aéreo.
Coordenava agora a segurança interna, a defesa e os serviços de informações do Irão, pelo que era considerado uma espécie de número dois do regime.
Ali Larijani torna-se, assim, o segundo responsável iraniano de mais alto nível assassinado desde a morte do antigo líder supremo do Irão, o Aiatola Ali Khamenei, que perdeu a vida nos ataques conjuntos de Israel e dos Estados Unidos, no passado dia 28 de fevereiro.