Aliado de Trump fecha acordo com russa Novatek para exploração de gás natural no Alasca

Segundo o jornal norte-americano, “o acordo pode representar o primeiro caso conhecido de um investidor americano a formalizar um novo empreendimento comercial com uma grande empresa russa desde que o Kremlin começou a promover oportunidades de negócio para a administração Trump, há um ano.

Gentry Beach é amigo de faculdade do filho mais velho do presidente norte-americano, Donald Trump Jr., segundo o New York Times.

A Novatek, que tem laços estreitos com o Kremlin, mas não é controlada pelo Estado, está sujeita a sanções parciais por parte dos EUA, e algumas das suas subsidiárias enfrentam restrições mais severas.



A maior parte do mundo corporativo norte-americano, que outrora via a Rússia como um mercado emergente promissor com uma classe média em crescimento, continua cética quanto ao regresso ao país devido à incerteza política e aos ganhos potenciais limitados.

Gentry Beach descreveu Mikhelson, o bilionário presidente da Novatek, como “muito pró-americano” e disse que o seu acordo previa a utilização de uma central móvel de gás natural liquefeito já em construção na fábrica da Novatek na região de Murmansk, na Rússia.

Rússia atinge infraestruturas de petróleo e gás da Ucrânia

A notícia é avançada esta sexta-feira pelo jornal norte-americanoEm agosto, Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, reuniram-se no Alasca para negociações com o objetivo de pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia.Fontes familiarizadas com as conversações disseram à Reuters que as propostas comerciais visavam encorajar o Kremlin a concordar com um acordo de paz na Ucrânia e Washington a aliviar as sanções contra a Rússia.Em declarações ao, Gentry Beach, um empresário do Texas, revelou que tinha assinado discretamente um acordo para que a Novatek desenvolvesse gás natural no Alasca. O documento foi assinado no outono de 2025.Já a Novatek disse ao jornal que estava "de facto a negociar o potencial uso" da sua tecnologia para liquefazer gás natural no remoto norte do Alasca, mas não confirmou que estava a trabalhar com Gentry Beach.Beach é presidente e CEO da empresa de investimento America First Global, que detém participações em energia, mineração e infraestruturas. Ajudou a angariar fundos para a campanha eleitoral de Trump em 2016 e contribuiu para moldar a agenda económica e diplomáticado Governo.Beach revelou ainda que negociou o seu acordo em reuniões no Dubai e na Europa no ano passado com o CEO da Novatek, Leonid Mikhelson, que está sob sanções no Reino Unido e no Canadá, mas não nos Estados Unidos ou na União Europeia.No entanto,Muitas empresas americanas apressaram-se a terminar as suas relações comerciais com a Rússia após a invasão da Ucrânia em 2022, devido ao aumento das sanções ocidentais e da pressão política.Mas, embora o Kremlin estivesse ansioso por restabelecer os laços comerciais, Trump afirmou que os grandes acordos só seriam possíveis depois de a Rússia terminar a guerra na Ucrânia.Beach afirmou que não estava à espera de se lançar em negociações com a Rússia, porque "quem chega primeiro à oportunidade é geralmente quem ganha dinheiro".No entanto, ainda enfrenta grandes obstáculos, incluindo a obtenção da participação de grandes empresas de energia que forneceriam gás para o projeto.Poderá também competir com os planos apoiados por Trump para um gasoduto de 1.287 quilómetros para transportar gás do North Slope até ao sul do Alasca, onde poderá ser liquefeito e exportado. Beach argumentou que o seu projeto seria complementar ao gasoduto.A Novatek afirmou em comunicado que o clima no Ártico do Alasca era semelhante.“Os especialistas discutem esta oportunidade há muitos anos”, prosseguiu o comunicado da Novatek enviado ao. “Dito isto, todos os arranjos só podem ser implementados mediante o apoio das autoridades russas e americanas.”Beach acrescentou que estava a procurar o projeto da Novatek numa perspetiva “puramente comercial”.russos atingiram infraestruturas de petróleo e gás da Ucrânia na região central de Poltava, causando danos e um incêndio, revelou esta sexta-feira a empresa estatal de energia Naftogaz."Este é mais um ataque direcionado à nossa infraestrutura de petróleo e gás. Desde o início do ano, o inimigo atacou instalações do Grupo Naftogaz mais de 20 vezes", escreveu Sergii Koretskyi, CEO da Naftogaz, numa publicação no Facebook.