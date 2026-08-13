Aliados de Trump no Kennedy Center aprovam recolocação de nome do Presidente na fachada

Composto maioritariamente por nomeados de Trump, o conselho de administração do Kennedy Center decidiu também hoje um encerramento, durante dois anos, para permitir obras de renovação substanciais, embora alguns programas ao ar livre possam continuar, disseram à AP duas fontes sob anonimato.

A decisão equivale a um reforço do plano inicial da instituição, para poderem ser feitas as alterações que os responsáveis consideraram necessárias por razões de segurança.

Os críticos da medida manifestaram preocupações de que Trump possa avançar com renovações mais drásticas, como parte do seu esforço, no segundo mandato, para remodelar a capital Washington à sua imagem.

O juiz federal Christopher Cooper bloqueou, em maio, um encerramento do centro, que deveria entrar em vigor a partir de 05 de julho.

Embora Trump tenha ignorado o Kennedy Center no seu primeiro mandator, quando regressou ao cargo, em janeiro de 2025, destituiu rapidamente a liderança da instituição e substituiu-a por um conselho de administração nomeado por si. O seu nome foi rapidamente acrescentado ao edifício, uma medida que Cooper também declarou ilegal.

O nome do republicano foi retirado do edifício em junho, mas a área onde antes se encontrava está agora coberta por uma enorme lona.