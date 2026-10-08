"Aliados históricos". Rangel elogia relação transatlântica e Rubio procura vender caças

“é preciso investir na Defesa” para uma “NATO mais forte”. “A NATO é um pilar fundamental da nossa defesa e da nossa segurança e é portanto uma das prioridades na nossa política externa”. O ministro dos Negócios Estrangeiros salientou ainda a importância da Aliança Atlântica. frisando que

O responsável pela diplomacia portuguesa deixou ainda uma palavra à comunidade portuguesa residente nos Estados Unidos.

Relação entre Portugal e EUA vai “muito além da defesa”

Rubio sublinhou ainda que o que acontece entre os dois países vai “muito além da defesa”, recordando a componente económica “em que Portugal tem um papel muito importante na promoção do comércio norte-americano”, dando como exemplo os cabos submarinos e as reservas de minerais.

Rubio defende que Portugal compre aviões norte-americanos F-35

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que a utilização da base das Lajes, nos Açores, pelas forças militares dos Estados Unidos segue "os protocolos" e elogiou Portugal como "um grande aliado".



Rubio defendeu ainda que Portugal deve comprar os aviões norte-americanos F-35, que classificou como "os melhores do mundo", mas remeteu a decisão para o Governo português.



Por seu lado, Paulo Rangel esclareceu que a decisão sobre a substituição da envelhecida frota de F-16 da Força Aérea Portuguesa "ainda não está tomada", tratando-se de um processo "a ser pilotado" pelo Ministério da Defesa e que envolve todo o Governo.



"O Estado português decidirá sempre de acordo com o interesse nacional. Não haverá outro critério", salientou.



Já Paulo Rangel frisou que a “segurança dos cabos submarinos é fundamental e que Portugal é uma porta de entrada dos cabos que ligam os dois lados do Atlântico” mas realça também que a “relação entre Portugal e a China tem mais de 500 anos”.

Rubio defendeu ainda quePor seu lado,, tratando-se de um processo "a ser pilotado" pelo Ministério da Defesa e que envolve todo o Governo."O Estado português decidirá sempre de acordo com o interesse nacional. Não haverá outro critério", salientou.Na resposta aos jornalistas, depois de questionado por um jornalista da Bloomberg sobre as relações da China com os Estados Unidos e com a Europa, Rubio defendeu que “não é bom para qualquer país depender da China”, dando como exemplo a pandemia de Covid, a crise energética e o setor das telecomunicações, com principal enfoque nos cabos submarinos.Já Paulo Rangel frisou que a “segurança dos cabos submarinos é fundamental e que Portugal é uma porta de entrada dos cabos que ligam os dois lados do Atlântico” mas realça também que a “relação entre Portugal e a China tem mais de 500 anos”.

Paulo Rangel, que protagonizou esta quinta-feira uma conferência de imprensa conjunta com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, enumerou vários interesses dos dois países na área económica e frisou que, em termos europeus,Paulo Rangel não esqueceu a guerra na Ucrânia nem no Médio Oriente e elogiou o papel norte-americano “na resolução” dos conflitos.Por sua vez, Marco Rubio começou por salientar que, frisando que o “português é muito semelhante ao espanhol” e realçou estar “muito satisfeito” por estar em Portugal pela primeira vez.O secretário de Estado norte-americano recordou também a importância das relações entre os dois países. “No passado trabalhámos em fortalecer os arsenais das nossas Forças Armadas”, apontou, realçando a, realçou.