"Aliança de hidrogénio" entre Canadá e Alemanha abre caminho à Europa

"Este é um voto de confiança no Canadá, como líder em energia limpa", sublinhou o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, durante uma conferência de imprensa conjunta com o chanceler alemão, Olaf Scholz, na terça-feira.

Para o chefe do governo canadiano, o mundo "não pode continuar a contar com países autoritários que, como a Rússia, instrumentalizam a política energética", numa referência à chantagem que a Europa diz estar a sofrer por parte de Moscovo, desde que foram impostas sanções pelo Ocidente devido à invasão russa da Ucrânia.

"Temos que falar sobre restrições a curto prazo e do gás natural liquefeito (GNL). Mas, a longo prazo, o verdadeiro potencial está no hidrogénio verde das províncias do Atlântico", salientou Scholz.

À chegada ao Canadá, o líder do governo alemão realçou que o país pretende ser parceiro dos canadianos no hidrogénio verde, lembrando, no entanto, que atualmente o gás natural continua a ser necessário.

No entanto, Trudeau minimizou a probabilidade de exportações diretas de gás para a Alemanha, devido a restrições e custos logísticos.

Com esta parceria, Otava pretende tornar-se "um grande exportador de hidrogénio e das tecnologias limpas associadas", o que é de particular interesse para Berlim, que procura "importar quantidades significativas de hidrogénio renovável para descarbonizar a indústria", mas também para se emancipar das energias russas.

As primeiras entregas de hidrogénio estão previstas para 2025, de acordo com uma declaração de intenções conjunta assinada, em Stephenville, entre Scholz, que efetua uma visita de três dias ao Canadá, e Trudeau.

Nesta cidade canadiana, na costa atlântica, a empresa norte-americana World Energy GH2 Inc. pretende construir uma unidade de produção de hidrogénio alimentada por um parque eólico de 164 turbinas de um gigawatt.

O hidrogénio verde ou renovável é produzido por eletrólise, ou seja, a separação de oxigénio e hidrogénio da água utilizando uma corrente elétrica, esta mesma obtida através de energias renováveis.