Aligatores "fecham" polémica cadeia de imigrantes nos Estados Unidos

Após este período, todos os materiais de construção, cercas, geradores e instalações que transformaram o local num campo de detenção devem ser removidos.

A juíza federal determina também que mais ninguém seja levado para as instalações enquanto estiverem a ser encerradas.





O número certo de pessoas detidas não é conhecido, mas estima-se que sejam cerca de 700. Centenas destes detidos não têm antecedentes criminais ou processos criminais em curso contra eles.

A decisão surpreendente baseia-se numa ordem de restrição temporária que a própria Williams emitiu há duas semanas.



Então a magistrada mandou suspender as obras para adicionar infraestruturas e campo de detenção que a administração Trump pretende usar para três mil imigrantes que aguardam deportação.

Foto: Marco Bello - Reuters





A construção deste acampamento remoto também provocou ondas de críticas devido às condições adversas, abuso de detidos e violação do direito a um processo legal para deportação.





Na ordem de encerramento da prisão, a juíza apoia a decisão num projeto da década de 1960. Na altura, o plano era transformar este local num grande aeroporto turístico, mas foi rejeitado devido aos danos que causaria à região e ao delicado ecossistema.





Kathleen Williams entende que a construção apressada, em oito dias, da prisão danificou as zonas húmidas sensíveis de uma reserva nacional e colocou ainda mais em risco espécies protegidas pelo Governo Federal.





“Esta ordem apenas faz cumprir os requisitos básicos da legislação destinada a cumprir essas promessas.”

A ordem de encerramento da “Alligator Alcatraz” representa uma grande vitória para grupos ambientalistas e uma tribo indígena americana que processou o estado da Flórida e o governo federal.



Por outro lado, a decisão é um golpe para a agenda de detenção e deportação da Administração Trump.

Na ordem de 82 páginas, publicada esta sexta-feira no tribunal distrital do sul da Florida, Kathleen Williams manda encerrar a prisão da Administração Trump no“Todos os governadores da Florida, todos os senadores da Florida e inúmeras figuras políticas locais e nacionais, incluindo presidentes,o seu apoio inequívoco à restauração,, lê-se no documento da juíza.