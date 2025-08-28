Alimentos terapêuticos estão a esgotar na Nigéria, Quénia, Somália e Sudão do Sul

A ONG ressalvou a necessidade de se aumentar os fundos de ajuda internacional após os cortes implementados pelos Estados Unidos e alguns países europeus.

"Numa altura em que a fome mundial está a disparar, o financiamento que poderia salvar a vida de crianças foi reduzido devido aos recentes cortes na ajuda, o que provocou uma escassez mundial de Alimentos Terapêuticos Prontos a Consumir (RUTF, em inglês)", afirmou a diretora da Save The Children para a África Oriental e Austral, Yvonne Arunga, em comunicado.

Os RUTF são uma pasta densa rica em energia e nutrientes, normalmente feita com amendoim, açúcar, leite em pó, óleo, vitaminas e minerais. Geralmente são embalados em sacos de alumínio para prolongar a vida útil e não precisam de refrigeração.

Nos últimos 30 anos, este produto salvou a vida de milhões de crianças, destacou a ONG, alertando que uma criança em desnutrição grave tem nove vezes mais probabilidades de morrer de infeções comuns do que uma criança bem nutrida.

"Imagine ser um pai com um filho gravemente desnutrido, agora imagine que a única coisa que poderia ajudar o seu filho a recuperar-se de estar à beira da morte é um alimento terapêutico e que esse alimento está esgotado", disse Arunga.

Na Nigéria, cerca de 3,5 milhões de crianças com menos de cinco anos sofrem de desnutrição aguda grave e podem morrer se não receberem o tratamento e o apoio nutricional necessários.

Desta forma, o país precisa de pelo menos 629.000 caixas de alimentos terapêuticos para tratar crianças que sofrem de emaciação grave durante a época de escassez entre colheitas, período de junho a novembro.

Contudo, até agora, apenas 64% dessas caixas necessárias para tratar a forma mais mortal de fome, caracterizada pela perda extrema de peso e enfraquecimento do sistema imunológico, foram obtidas.

No Quénia, a seca e as inundações deixaram as crianças do norte, especialmente no condado de Turkana, em risco de desnutrição.

O Quénia precisa de mais de 100.000 caixas de RUTF. No entanto, só dispõe de 77 % destas e espera-se que as reservas se esgotem em outubro.

Na vizinha Somália, cerca de 1,8 milhões de crianças --- ou quase metade das crianças menores de cinco anos --- estão em risco de desnutrição e uma em cada oito crianças nessa faixa etária sofre de emaciação grave.

Mas apenas 39% dos fundos necessários para combater a fome no país em 2025 foram arrecadados, e a escassez de dinheiro obriga as ONG como a Save The Children a usarem alimentos menos nutritivos para substituir os RUTF.

No Sudão do Sul, o número de crianças menores de cinco anos com desnutrição aguda aumentou este ano em 10,5%, passando de 2,1 milhões para 2,3 milhões. Além disso, cerca de 714.000 crianças podem sofrer de desnutrição aguda grave.

Apesar destes números, apenas um terço das crianças que necessitam de tratamento nutricional no país o receberam entre janeiro e julho, devido ao encerramento de 15% dos centros de nutrição.

A drástica interrupção da ajuda internacional imposta pelos EUA e vários países europeus colocou em risco a saúde e a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente em África, nota a ONG.