"Alma". Flotilha denuncia segundo ataque a outra embarcação
Este segundo ataque, afirma a flotilha, aconteceu ainda em águas nacionais da Tunísia. A embarcação atingida, "Alma", transporta cidadãos ingleses e norte-americanos. As imagens deste segundo ataque estão a ser partilhadas pela Flotilha Global Sumud e pela relatora especial da ONU para os territórios palestinianos ocupados, Francesca Albanese.
"Outro barco foi atingido num suposto ataque com drone", afirmou a "Flotilha Global Sumud (GSF, na sigla em inglês)", através de um comunicado.
Este anúncio surge horas antes da partida prevista da frota humanitária em direção a Gaza.
O "Alma", com bandeira britânica, foi atingido, segundo a organização ativista, em águas tunisinas, ao largo de Sidi Bou Saïd, o porto tunisino a norte de Tunes, capital do país.
A relatora das Nações Unidas escreve no Instagram que "especialistas sugerem que se tratou de uma granada incendiária envolta em materiais plásticos embebidos em combustível, que poderia ter sido inflamada antes de cair sobre o navio".
Francesca Albanese termina a mensagem com a frase “vejam e tirem as vossas conclusões”.
"Segunda noite, segundo ataque com drones", denunciou à AFP Melanie Schweizer, uma das coordenadoras da GSF.
A flotilha denuncia que "estes ataques repetidos (...) constituem uma tentativa orquestrada para distrair e inviabilizar a nossa missão".
Ainda assim, a GSF garante que não se deixa intimidar.