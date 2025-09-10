"Alma". Flotilha denuncia segundo ataque a outra embarcação

"Outro barco foi atingido num suposto ataque com drone", afirmou a "Flotilha Global Sumud (GSF, na sigla em inglês)", através de um comunicado.

Este anúncio surge horas antes da partida prevista da frota humanitária em direção a Gaza.

Em comunicado, a flotilha afirma que um incêndio no convés superior provocou danos na embarcação.



"O fogo já foi extinto e todos os passageiros e tripulantes estão bem”.

Para já não há qualqueer comentário das autoridades tunisinas.







A France Press que. enquanto uma embarcação estava cercada pela guarda costeira tunisina, na praia de Sidi Bou Saïd dezenas de ativistas protestavam contra o alegado segundo ataque.

O "Alma", com bandeira britânica, foi atingido, segundo a organização ativista, em águas tunisinas, ao largo de Sidi Bou Saïd, o porto tunisino a norte de Tunes, capital do país.A relatora das Nações Unidas escreve no Instagram que "especialistas sugerem que se tratou de uma, que poderia ter sido inflamada antes de cair sobre o navio".Francesca Albanese termina a mensagem com a frase

"Segunda noite, segundo ataque com drones", denunciou à AFP Melanie Schweizer, uma das coordenadoras da GSF.

A flotilha denuncia que "estes ataques repetidos (...) constituem uma tentativa orquestrada para distrair e inviabilizar a nossa missão".

Ainda assim, a GSF garante que não se deixa intimidar.