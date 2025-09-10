"Alma". Flotilha denuncia segundo ataque a outra embarcação

por Cristina Santos - RTP
Instagram @globalsumudflotilla

Este segundo ataque, afirma a flotilha, aconteceu ainda em águas nacionais da Tunísia. A embarcação atingida, "Alma", transporta cidadãos ingleses e norte-americanos. As imagens deste segundo ataque estão a ser partilhadas pela Flotilha Global Sumud e pela relatora especial da ONU para os territórios palestinianos ocupados, Francesca Albanese.

"Outro barco foi atingido num suposto ataque com drone", afirmou a "Flotilha Global Sumud (GSF, na sigla em inglês)", através de um comunicado.

Este anúncio surge horas antes da partida prevista da frota humanitária em direção a Gaza.

O "Alma", com bandeira britânica, foi atingido, segundo a organização ativista, em águas tunisinas, ao largo de Sidi Bou Saïd, o porto tunisino a norte de Tunes, capital do país.

A relatora das Nações Unidas escreve no Instagram que "especialistas sugerem que se tratou de uma granada incendiária envolta em materiais plásticos embebidos em combustível, que poderia ter sido inflamada antes de cair sobre o navio".

Francesca Albanese termina a mensagem com a frase “vejam e tirem as vossas conclusões”.

Em comunicado, a flotilha afirma que um incêndio no convés superior provocou danos na embarcação.
"O fogo já foi extinto e todos os passageiros e tripulantes estão bem”.
Para já não há qualqueer comentário das autoridades tunisinas. 

A France Press que. enquanto uma embarcação estava cercada pela guarda costeira tunisina, na praia de Sidi Bou Saïd dezenas de ativistas protestavam contra o alegado segundo ataque.

"Segunda noite, segundo ataque com drones", denunciou à AFP Melanie Schweizer, uma das coordenadoras da GSF.

A flotilha denuncia que "estes ataques repetidos (...) constituem uma tentativa orquestrada para distrair e inviabilizar a nossa missão".

Ainda assim, a GSF garante que não se deixa intimidar.

