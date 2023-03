Esta é a nona vaga de protestos e paralisações em todo o país, convocada pelos sindicatos, que procuram reforçar a contestação contra a revisão da lei das pensões.





Os efeitos fazem-se sentir em vários sectores, como explica o correspondente da RTP em França, José Manuel Rosendo.Na quarta-feira, em entrevista às duas principais estações de televisão do país, o presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu a reformulação do sistema de pensões e afirmou que a reforma terá de entrar em vigor "até ao final do ano".