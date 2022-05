Alterações climáticas ameaçam sobrevivência do Pinguim-Imperador

As alterações climáticas estão a ameaçar a existência de um dos animais mais emblemáticos da Antártica. Com o desaparecimento dos grandes glaciares e das plataformas de gelo, as crias do Pinguim-Imperador morrem de frio e afogadas. Os biólogos temem que os pinguins desapareçam em 30 a 40 anos.