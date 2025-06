Foto: Joana Raposo Santos - RTP

A onda de calor recorde afetou também a Islândia, onde a temperatura chegou a ultrapassar os 26°C.



O mês passado foi o segundo maio mais quente de que há registo. Foi apenas superado pelo mesmo mês do ano passado.



Segundo o serviço europeu Copernicus, as temperaturas em terra e no mar voltaram a estar "anormalmente elevadas". A média global foi de 15,79°C.