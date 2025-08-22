Em direto
Alterações climáticas fazem aumentar fenómenos de turbulência em voos

por Antena 1

Nuno Patrício - RTP

Com o aumento da temperatura global, há cada vez mais fenómenos de turbulência severa nas ligações aéreas. As alterações climáticas estão na origem dessa subida.

Os números mostram que entre 2009 e o ano passado, mais de duas centenas de pessoas ficaram feridas em fenómenos deste género, adianta a agência de notícias France Press.

Em declarações à Antena 1, o ex-piloto da TAP José Correia Guedes, explica as consequências destas turbulências severas que poucas vezes teve de enfrentar.

Em certas zonas do globo, como o Atlântico norte, América do Norte, Médio e extremo Oriente e África do norte, as subidas no número de casos aumentou nos últimos 40 anos entre 60 e 155 por cento.
