Alterações climáticas fazem aumentar fenómenos de turbulência em voos
Nuno Patrício - RTP
Com o aumento da temperatura global, há cada vez mais fenómenos de turbulência severa nas ligações aéreas. As alterações climáticas estão na origem dessa subida.
Em declarações à Antena 1, o ex-piloto da TAP José Correia Guedes, explica as consequências destas turbulências severas que poucas vezes teve de enfrentar.
Em certas zonas do globo, como o Atlântico norte, América do Norte, Médio e extremo Oriente e África do norte, as subidas no número de casos aumentou nos últimos 40 anos entre 60 e 155 por cento.