Alterações climáticas. Greta Thunberg pede honestidade aos políticos

Em entrevista ao projeto jornalísticoque agrupa mais de 450 meios de comunicação em todo o mundo, a ativista sueca até admite encontrar-se com o presidente dos Estados Unidos, só que não acredita que qualquer líder mundial tenha interesse em conversar consigo.”, anuiu a adolescente a um hipotético encontro com Joe Biden ou – num cenário ainda mais remoto – com o Xi Jinping, que designa como “”. Para a ativista, a”.A jovem sueca está pouco impressionada pelas ações do presidente americano, que tenta fazer aprovar legislação climática num contexto de forte oposição republicana. As medidas propostas pelos democratas foram “”, aponta Greta Thunberg, “”.Na entrevista realizada pela agência Reuters, pelo canal de televisão NBC News e pela revista, Greta Thunberg considera que o que interessa para avaliar Joe Biden são os resultados e estes mostram que “a”.Greta Thunberg considera ainda que os jovens ativistas” pelos chefes de Estado e de Governo. “”, lamentou. Por isso, a ativista promete continuar a insistir na sua mensagem até que os governantes tomem medidas significativas, que realmente possam combater as alterações climáticas.Para a ativista sueca o sucesso da 26ª Conferência das Partes (COP26) da Convenção-Quadro da Organização das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que deverá identificar respostas para a crise climática, vai depender em muito da atitude dos líderes das maiores potências mundiais a quem pede uma honestidade inabalável.”, comentou Greta Thunberg, na cozinha do seu apartamento em Estocolmo.Greta aponta as falhas entre o discurso e a ação dos políticos. “”.A cimeira é considerada a última grande oportunidade para os governantes mundiais anunciarem metas firmes para a redução das emissões poluentes, de modo a cumprirem a promessa de limitar a subida da temperatura global em 1,5 graus celsius, em comparação com valores anteriores à Revolução Industrial.Thunberg considera deslocar-se à conferência porque a reunião de milhares de políticos, ativistas, cientistas e jornalistas é um momento importante de visibilidade pública, para “”.No entanto, a ativista admite que já espera sair de Glasgow dececionada. "", considerou.", vaticinou a ativista.Greta Thunberg tem denunciado repetidamente a falta de ação dos chefes de Estado e de Governo de países como os Estados Unidos, Alemanha e até da Comissão Europeia, apesar das palavras bem intencionadas.No final do passado mês de Setembro, em Milão, a ativista sueca protagonizou um momento que se tornou viral nas redes sociais. Durante o discurso perante jovens ativistas, Greta Thunberg enumerou os chavões que os políticos usam, mas que nunca passam a medidas concretas: “r", denunciou.



Um painel das Nações Unidas disse que não pode decidir de imediato sobre uma queixa de Greta Thunberg e outros adolescentes, que alegam que a inação do Estado sobre as alterações climáticas viola os direitos das crianças. Para as Nações Unidas, os ativistas adolescentes deveriam ter apresentado o caso primeiro nos tribunais nacionais.



Este é um entre vários casos de litígios climáticos que invocam os direitos humanos, mas já é considerado como um precedente importante.



A queixa foi apresentada na Comissão da ONU para os Direitos da Criança em 2019 e o painel de 18 membros tem conduzido audiências e deliberações desde então.



Os 15 ativistas, com idades entre 8 e 17 anos em 2019, argumentavam que França, Turquia, Brasil, Alemanha e Argentina sabiam do risco das alterações climáticas há décadas, mas não reduziram as suas emissões de carbono.



"Não tenho dúvidas de que este julgamento irá assombrar a comissão no futuro", comentou a principal autora da petição nos Estados Unidos, Alexandria Villasenor.



"Quando os desastres climáticos forem ainda mais graves do que são agora, a comissão lamentará seriamente não ter feito a coisa certa quando teve a oportunidade”, acrescentou.



A ativista sueca não comentou a decisão da Comissão da ONU.



Greta Thunberg combina agora o ativismo com o segundo ano do ensino secundário. O movimento Sextas-feiras pelo Futuro está de regresso, em que milhares de jovens faltavam em protesto pela ação contra as alterações climáticas, depois de na pandemia se ter limitado aos encontros online.