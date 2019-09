Alterações climáticas. Monte Branco em risco de colapso

RTP25 Set, 2019, 15:39 | Mundo

"Este fenómeno mostra, mais uma vez, como a montanha está a passar por um período de grandes mudanças devido a fatores climáticos e, portanto, está particularmente vulnerável", disse o presidente da câmara de Courmayeur, Stefano Miserocchi, aos meios de comunicação italianos.





Stefano Miserocchi garantiu que as áreas residenciais e as instalações turísticas não estão ameaçadas, preferindo, ainda assim, evacuar alguns edifícios da região de Rochefort por precaução.





O glaciar Planpincieux está a ser observado de perto desde 2013, na tentativa de estabelecer a frequência com que o gelo está a derreter. Mas as autoridades declararam que não existe um "sistema de alerta" em vigor.





Aumento da temperatura causa degelo

No início deste mês, dezenas de pessoas participaram numa "marcha fúnebre" para marcar o desaparecimento do glaciar Pizol, no nordeste da Suíça, o qual diminuiu para uma fração minúscula do seu tamanho original.





Os cientistas afirmam que perdeu pelo menos 80% do seu volume desde 2006, uma tendência acelerada pelo aumento das temperaturas globais.





Segundo os especialistas, cerca de 250 mil metros cúbicos de gelo do glaciar Planpincieux estão em risco de colapso, estando a derreter entre 50 a 60 cm por dia.As estradas locais também já foram encerradas no Val Ferret, no lado italiano do Monte Branco, embora os especialistas afirmem ser impossível prever quando é que a massa de gelo entrará em colapso.O Maciço do Monte Branco corresponde à cordilheira mais alta da Europa Ocidental. Situado entre a Itália, a França e a Suíça, possui 11 picos que culminam a mais de 4,000 metros, atraindo centenas de milhares de turistas por ano.No mês passado, a Islândia assinalou o desaparecimento do primeiro glaciar da ilha a perder essa denominação, descerrando uma placa com a menção “415 ppm CO2”, em referência ao nível recorde de concentração de dióxido de carbono registado na atmosfera no mês de maio.