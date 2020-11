Alterações climáticas no Ártico atingem fortemente o comportamento da vida animal

O clima do planeta está a mudar e prova disso é o comportamento animal na variação dos seus habitats naturais. Esse comportamento não é alheio à comunidade científica que durante 30 anos andou a monitorizar os movimentos de animais que habitam a zona polar ártica.





O trabalho demonstra como aves migradoras alteraram os seus padrões migratórios e várias populações de renas mudaram a sua fenologia reprodutora em resposta às alterações climáticas no Ártico. Por outro lado, ursos, alces e lobos não modificaram as suas taxas de deslocação em resposta à precipitação, embora os alces se movimentem mais com as temperaturas mais altas no verão, sugerindo diferenças nestas respostas em diferentes níveis tróficos do ecossistema ártico.



Para o investigador no Departamento de Biologia e no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), um dos laboratórios Associados da Universidade de Aveiro, é preciso relançar uma economia sustentável. Com base, por exemplo, em energias renováveis, na descarbonização e na utilização de transportes colectivos, em detrimento da viatura particular e com aposta nas vias férreas.



O fenómeno, aponta o biólogo em conversa com o online da RTP, coloca os animais que habitam esta região na linha da frente dos efeitos das alterações climáticas.





"As alterações climáticas têm vários impactos. Alguns são mais diretos e outros são mais indirectos. Nas aves migradoras com que eu trabalho e que utilizam o Ártico e o sub-Ártico como zonas de reprodução (…), estas alterações fazem com que haja ajustes neste períodos. E claro, que a janela no Ártico para reprodução é muito curta. E portanto estes ajustes podem ser complicados”.







Um rastreio animal cada vez mais detalhado

E os padrões de movimento de todos estes grupos não enganam: o Ártico está a mudar, e a forma como estas espécies usam estes habitats também.





Respostas comportamentais nem sempre favoráveis

Para o biólogo José Alves, "quando há um inverno mais rigoroso, como no ano passado, várias destas aves acabam por morrer! E esse é um preço muito alto a pagar”, refere

Evitar a sexta vaga de extinção

"Esta é a nossa terra comum e temos de a preservar. Os recursos são finitos e por isso há que encontrar maneira de usar de forma mais sustentável possível."





A equipa de José Alves encontra-se neste momento num período de intensa atividade de monitorização e seguimento de aves limícolas no estuário do Tejo.







Muitas destas espécies migram para o Ártico e sub-Ártico na primavera e a maior e mais importante zona húmida de Portugal para as aves limícolas desempenha um papel fundamental nesta fase do ano, permitindo que estas aves cheguem nas melhores condições aos seus locais de nidificação nessa região.

E os cerca de 150 investigadores de mais de 100 instituições, entre os quais o biólogo José Alves, da Universidade de Aveiro (UA), não têm dúvidas: as alterações climáticas que levaram o Ártico a entrar num novo estádio ecológico, provocaram alterações na dinâmica espácio-temporal dos animais que habitam a região. Uma conclusão que foi esta quinta-feira dada a conhecer num artigo publicado na revistaJosé Alves, investigador no Departamento de Biologia e no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), um dos laboratórios Associados da UA, e coautor do artigo, indica que "no Ártico, o aquecimento global tem-se manifestado de forma muito notória, pois as temperaturas têm aumentado nos polos de forma mais acentuada do que no resto do globo, um fenómeno denominado por amplificação polar ártica."Ajustes que levam a mudanças de comportamentos, e que estão a levar a uma diminuição na reprodução destas espécies migradoras.Desde mamíferos marinhos, como baleias e focas, a aves terrestres, como por exemplo as águias e os passeriformes, passando pelas aves marinhas, como a andorinha-do-mar ou o airo, e mamíferos terrestres, como ursos e renas, até às aves limícolas, como o ostraceiro ou o maçarico-de-bico-direito, todos estes animais têm cada vez mais sido alvos de programas de monitorização remota, com recurso a aparelhos electrónicos de seguimento, como é o caso dos transmissores GPS.Inicialmente, apenas animais de maior porte tinham capacidade para transportar este tipo de aparelhos, mas a rápida inovação tecnológica das últimas décadas, possibilitou a existência de equipamentos com precisão GPS que pesam apenas um grama.Esta miniaturização permitiu aos investigadores que se dedicam ao estudo da ecologia destas espécies no Árctico colocarem estes aparelhos num número cada vez mais diversificado de espécies (201 e a aumentar), transformando esses indivíduos em autênticos bio-sensores.Em suma, os cientistas conseguem registar os seus movimentos com muita precisão e quantificar alterações nas suas deslocações, monitorizando estes padrões em grande detalhe. Seguindo alguns indivíduos é, assim, possível perceber como estas espécies respondem (ou não) às alterações que ocorrem nos seus habitats.À primeira vista até pode parecer que estes animais estão a responder a estas alterações no clima, contudo nem sempre estas respostas são suficientes ou se traduzem em resultados favoráveis para estas populações.José Alves estuda as aves limícolas na Islândia desde 2006, e indica, por exemplo, o caso do ostraceiro, uma ave migradora que tem uma proporção cada vez maior de aves residentes, que passam o inverno na Islândia, enquanto as restantes migram para o Reino Unido, Irlanda e continente europeu durante os meses mais frios do ano.E esta alteração de comportamento não é alheia aos invernos cada vez mais amenos que se têm vindo a fazer sentir no país.Esta alteração no comportamento e movimentos migratórios dos indivíduos desta espécie que se reproduzem na Islândia faz com que esta seja a latitude mais a norte onde passam o inverno.Existem também alterações na fenologia destas espécies. É o caso, por exemplo, do maçarico-de-bico-direito, que tira partido da antecipação da primavera chegando às zonas de reprodução na Islândia cada vez mais cedo no ano.Contudo, a janela mais larga de temperaturas favoráveis durante esta época do ano tem feito também com que os agricultores expandam a área agrícola, pois têm mais tempo para tirar partido de épocas mais longas para crescimento de feno (uma das poucas culturas viáveis nestas latitudes).Ao perderem habitat natural, os maçaricos colocam cada vez mais os seus ninhos nas zonas agrícolas.O crescimento rápido das plantas nesta região polar não permite que haja tempo suficiente para incubar os ovos e fazer com que as crias sejam suficientemente grandes para escaparem às máquinas quando se inicia a ceifa."O tempo de incubação e crescimento das crias é praticamente o mesmo independentemente da temperatura. O investigador adianta que "são processos que estão ajustados aos habitats naturais no Ártico e sub-Ártico, mas desadequados para feno de crescimento rápido plantado nestes habitats artificiais, que se têm expandido devido às alterações climáticas que aí se fazem sentir."Para o investigador, num momento em que se planeia o relançamento da economia na Europa, e se promovem esforços para reduzir as emissões de carbono, limitando assim o aquecimento global que se faz sentir de forma muito prevalente no Ártico, "é preciso dar tempo a estas espécies de responder às alterações que enfrentam, para que se evite a cada vez mais evidente sexta vaga de extinção, que é consequência da ação humana", apela o biólogo. Com base, por exemplo, em energias renováveis, na descarbonização e na utilização de transportes colectivos, em detrimento da viatura particular e com aposta nas vias férreas.Este artigo tem por base uma grande base de dados que permitiu a criação do Arctic Animal Movement Archive – AAMA.

Os autores apelam à contribuição de mais investigadores para que essa informação origine novas descobertas.O conhecimento adquirido pelos investigadores ao longo da rota migratória do Atlântico Leste nas últimas décadas tem sido crucial para a implementação de medidas de conservação para estas aves.