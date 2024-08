Alterações climáticas. "Problema não se soluciona com uma empresa por si só"

Foto: Pedro A. Pina - RTP

"Uma empresa não pode solucionar o problema das alterações climáticas por si própria. Temos de trabalhar across the board ", com os governos e num esforço conjunto empresarial, diz Joana Barata Correia, responsável pelo gabinete de Desenvolvimento Sustentável de uma multinacional de mobiliário na Suécia. Com cerca de 20 anos de trabalho na área do Ambiente, a engenheira ambiental diz que o "problema" das alterações climáticas é "dos mais complexos".