Alterações climáticas redesenham o ecossistema do Ártico

, salientou o pesquisador e principal autor do estudo Henry Huntington. A porção fria de água é criada pela transferência de calor para a atmosfera e está localizada a norte do mar de Bering.Seth Danielson, da Universidade do Alasca, em Fairbanks, afirma queO mesmo acrescenta que, se “a piscina fria acabar, a rolha desaparece e não há nada que impeça as espécies subárticas de chegarem a Chukotka, como estamos a verificar nos últimos anos”.. Entre elas está o bacalhau, o salmão e a arinca.Contudo, a principal mudança ocorreu no topo do ecossistema com a permanência alongada das baleias assassinas no mar da Chukota., afirmou a oceanógrafa da Universidade de Washington Kate Stafford, especializada em acústica da vida marinha."Elas provavelmente passam mais tempo no mar de Chukota porque, primeiro, há menos gelo e portanto têm mais espaço livre durante mais tempo ao longo do ano. Há também muito mais espécies subárticas, baleias jubarte, baleias, baleias Minke ou cinza na área e possíveis presas, especialmente os filhotes de baleias ", acrescenta a oceanógrafa.O facto de estas mudanças serem ou não definitivas é o que irá determinar a passagem de um ecossistema para o outro, onde a espessura do gelo tem um papel importante nesta decisão."Nos últimos 40 anos, não houve uma extensão de gelo tão baixa quanto a de 2018 e 2019”, afirma o cientista da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.Segundo o principal autor do estudo, a prova definitiva de que o Ártico já se alterou seria o assentamento de grandes populações reprodutoras de espécies subárticas:

Quais as consequências que o degelo do Ártico?

O aquecimento global está a mudar o modo de vida do mundo, em especial das populações que vivem junto dos polos, bem como a fauna e a flora dessas regiões.Uma das consequências mais preocupantes é o crescimento de vegetação de tundra nas planícies do Ártico em substituição da neve e do gelo.Em associação, a própria cadeia alimentar irá também sofrer devido ao degelo.A extinção de vários animais também se encontra em causa com o degelo. A taxa de mortalidade das focas está aumentar e outras espécies como o pinguim imperador está a ser afetada. Osdas baleias e dos ursos polares também estão a sofrer constantes transformações.