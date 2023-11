Alterações climáticas. Tempo no Brasil vai mudar do calor tórrido para granizo

Ricardo Moraes - Reuters

As autoridades brasileiras estão a emitir alertas para os habitantes da região de São Paulo, devido às alterações drásticas no estado do tempo. Se nos últimos dias as regiões do Pantanal têm sido assoladas com temperaturas a rondar os 60 graus célsius, agora e com a aproximação de uma frente fria, a temperatura vai descer abruptamente e trazer com ela chuva de granizo.