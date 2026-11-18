As quatro alunas, que integram um clube de leitura chamado "Little Feminist" na escola The Cooper School, solicitaram ao primeiro-ministro Andy Burnham que proíba "conteúdos repulsivos, claramente concebidos para simular uma criança".

No seu "manifesto", argumentam que a legislação atual já proíbe a produção de material pornográfico que envolva pessoas que sejam, ou simulem ser, menores de 16 anos.

No entanto, o uso de uniformes escolares por adolescentes ou adultos cria uma "zona cinzenta", ao contribuir para a "sexualização banalizada da infância".

Embora a iniciativa, que conta com quase 70 mil assinaturas de apoio na plataforma change.org, tenha sido elogiada pela sua originalidade, o meio político não a considera muito realista.

Alex Davies-Jones, subsecretária de Estado para o combate à violência sexual contra raparigas e mulheres, classifica a sexualização dos estudantes, algo "amplamente incorporado na cultura popular", como "altamente problemática".

Contudo, não acredita que a solução resida no Código Penal, conforme declarou ao jornal The Times.

A política do Partido Trabalhista citou, como exemplo, o grande número de cantoras que se "vestem" de estudantes com um propósito claramente sexual, como Britney Spears num videoclipe de 1998.

Por isso, defende que a questão seja abordada numa perspetiva cultural e social, em vez de estritamente jurídica.

"Não vim aqui, e este governo também não, para ditar como deve ser a vida sexual de ninguém", considerou, sublinhando que não há prática sexual passível de punição desde que exista consentimento entre adultos.

Já a professora da Universidade de Durham, Clare McGlynn, que ajudou a redigir algumas leis recentes para limitar a pornografia, também considera problemático proibir certas imagens quando, por exemplo, a simples prática de sexo com adultos que se vestem com uniformes escolares é perfeitamente legal.