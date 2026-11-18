Alunas de escola inglesa defendem proibição de uniformes escolares na pornografia
Um grupo de alunas de uma escola pública inglesa, na região de Oxford, lançou uma campanha inédita que apela à proibição do uso de uniformes escolares em vídeos pornográficos, iniciativa que já reuniu quase 70 mil assinaturas.
As quatro alunas, que integram um clube de leitura chamado "Little Feminist" na escola The Cooper School, solicitaram ao primeiro-ministro Andy Burnham que proíba "conteúdos repulsivos, claramente concebidos para simular uma criança".
No seu "manifesto", argumentam que a legislação atual já proíbe a produção de material pornográfico que envolva pessoas que sejam, ou simulem ser, menores de 16 anos.
No entanto, o uso de uniformes escolares por adolescentes ou adultos cria uma "zona cinzenta", ao contribuir para a "sexualização banalizada da infância".
Embora a iniciativa, que conta com quase 70 mil assinaturas de apoio na plataforma change.org, tenha sido elogiada pela sua originalidade, o meio político não a considera muito realista.
Alex Davies-Jones, subsecretária de Estado para o combate à violência sexual contra raparigas e mulheres, classifica a sexualização dos estudantes, algo "amplamente incorporado na cultura popular", como "altamente problemática".
Contudo, não acredita que a solução resida no Código Penal, conforme declarou ao jornal The Times.
A política do Partido Trabalhista citou, como exemplo, o grande número de cantoras que se "vestem" de estudantes com um propósito claramente sexual, como Britney Spears num videoclipe de 1998.
Por isso, defende que a questão seja abordada numa perspetiva cultural e social, em vez de estritamente jurídica.
"Não vim aqui, e este governo também não, para ditar como deve ser a vida sexual de ninguém", considerou, sublinhando que não há prática sexual passível de punição desde que exista consentimento entre adultos.
Já a professora da Universidade de Durham, Clare McGlynn, que ajudou a redigir algumas leis recentes para limitar a pornografia, também considera problemático proibir certas imagens quando, por exemplo, a simples prática de sexo com adultos que se vestem com uniformes escolares é perfeitamente legal.