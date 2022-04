Alvo de sanções dos EUA. Quem são as filhas de Putin?

fruto do casamento com Lyudmila Putina, uma antiga hospedeira da Aeroflot, da qual se divorciou em 2013, tornando-se o primeiro líder russo a divorciar-se desde Pedro, o Grande, em 1698.O casamento, que durou 30 anos, abrangeu a rápida subida de Putin no sistema político da Rússia.“Foi uma decisão conjunta: mal nos vemos, cada um tem a sua própria vida”, afirmou Putin na altura do divórcio.O Presidente russo, que raramente fala das filhas, em 2015 respondeu a perguntas na conferência de imprensa anual, afirmando que elas não tinham fugido do país, como tinha sido especulado.”, afirmou Putin.Segundo o pai, Maria e Katerina “nunca foram crianças mimadas, nunca tiverem o prazer de estar sob os holofotes. Vivem apenas as suas vidas”.Putin acrescentou ainda que as filhas estavam “a dar os primeiros passos nas suas carreiras”, que não estavam “envolvidas em negócios ou política”. No entanto, segundo o Guardian , Maria e Katerina lançaram desde então vários negócios.“Em relação aos meus netos, um já está na creche. Compreendam, por favor, não quero que eles cresçam como uma espécie de príncipes reais. Quero que eles cresçam como pessoas normais”, afirmou na altura.

Katerina Tikhonova, a benjamim

Katerina Tikhonova tem 35 anos e nasceu em Dresden quando Putin era agente do KGB. Tikhonova, que usa o apelido da avó materna, estudou na Universidade de São Petersburgo, é de Moscovo e tem mestrados de física e matemática.Foram as filmagens das suas competições de dança, comparadas com fotografias da Universidade de Moscovo, onde trabalhava, que ajudaram a perceber que Katerina era filha de Putin.que os EUA descrevem como “um banco pessoal” de altos funcionários do Kremlin. Com apenas 20 anos, Kirill foi nomeado principal conselheiro jurídico da Gazprom.Casaram-se em 2013 numa cerimónia secreta de três dias na estância de esqui de Igora, perto de São Petersburgo, onde chegaram num trenó puxado por três cavalos brancos.Divorciaram-se em 2018. Os pormenores do acordo financeiro não foram tornados públicos.Menos de dois anos após o casamento, Kirill Shamalov foi nomeado pela revista Forbes como um dos bilionários mais jovens da Rússia, após ter adquirido uma participação de 17 por cento na empresa petroquímica Sibur de Gennady Timchenko, um aliado Putin mais tarde alvo de sanções.A vivenda de oito quartos foi invadida no mês passado por manifestantes anti-Putin, que publicaram um vídeo onde afirmavam: "Esta casa foi comprada com o dinheiro roubado por Putin e pela máfia russa".Katerina Tikhonova desempenhou várias funções na Universidade de Moscovo antes de, em 2020, ter sido nomeada chefe de um novo instituto naquela escola dedicado a "questões de inteligência artificial e sistemas intelectuais". Arrancou com um fundo de 1,7 mil milhões de dólares.Putin descreveu o centro Innopraktika como "uma das ferramentas mais essenciais na estratégia nacional de desenvolvimento da tecnologia da IA".Os conselheiros oficias de Katerina na Universidade de Moscovo incluem cinco membros do círculo mais próximo do Presidente russo, incluindo agentes do KGB que viveram no mesmo bloco de apartamentos onde cresceu em Dresden.

Maria Vorontsova, a primogénita



Maria Vorontsova tem 36 anos, estudou biologia na Universidade de São Petersburgo e medicina na Universidade de Moscovo.É também uma mulher de negócios. A BBC Rússia identificou-a como coproprietária de uma empresa que planeia construir um enorme centro médico destinado à cura do cancro que representou um investimento de 500 milhões de libras.O casal viveu num edifício de luxo em Amesterdão. Em 2014 alguns vizinhos holandeses apelaram à sua expulsão dos Países Baixos depois o abate do MH17 pelas forças russas sobre a Ucrânia.Recentemente, um grupo de habitantes de Amesterdão apelou a Vorontsova para que implorasse ao seu pai que colocasse um ponto final na invasão da Ucrânia.“A menos de dois mil quilómetros do seu pacífico pedaço de terra livre, o seu pai está a dizimar todo um país livre e o seu povo. Parece que o seu pai é difícil de alcançar e claramente impossível de parar mesmo pelos seus conselheiros. Mas, como todos sabemos, os pais e as filhas são uma história diferente”, lia-se num cartaz colocado junto à habitação do casal.

Especulações sobre uma terceira filha

Especula-se na Rússia que Putin tem uma terceira filha, ainda mais secreta, de um caso de anos com Svetlana Krivonogikh, uma mulher russa que alegadamente cresceu num apartamento sobrelotado em São Petersburgo e trabalhou como empregada de limpeza.O Kremlin rejeitou a sugestão de que Luiza é a filha do presidente. Putin já tinha dito anteriormente: "Eu tenho uma vida privada na qual não permito interferências. Tem de ser respeitada".