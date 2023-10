Alvos israelitas. Dezenas de detidos após confrontos em aeroporto na Rússia

Assim que o avião vindo de Telavive tocou a pista do aeroporto da cidade russa de Makhachkala, centenas de moradores invadiram as instalações para, alegadamente, revistarem as aeronaves e os automóveis à procura de israelitas e judeus.



Muitos vídeos publicados na rede X mostraram a multidão dentro de um terminal do aeroporto a tentar arrombar portas, enquanto funcionários tentavam travar as pessoas que procuravam cidadãos com passaportes israelitas acabados de chegar ao Daguestão, uma região de maioria muçulmana.

In #Dagestan, a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2023

De acordo com meios de comunicação social russos, entre os o Echo of Dagestan, durante este protesto contra o conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas a multidão gritou palavras de ordem antissemitas e "Allahu Akbar" (Alá é grande). Também se ouviram tiros.

A imprensa russa noticiou ainda que a multidão cercou o avião com refugiados israelitas pertencente à companhia aérea russa Red Wings.

Entre os muitos cartazes que os manifestantes empunhavam, havia mensagens como “Assassinos de crianças não têm lugar no Daguestão”. Noutro, lia-se: “Somos contra os refugiados judeus”.

Os passageiros foram obrigados a refugiar-se no aviões ou a esconderem-se no aeroporto com medo de serem atacados.

Muitas publicações mostram a multidão a agitar bandeiras palestinianas e outros a tentar capotar um carro da polícia.

BREAKING:



The lynch mob which stormed the airport in Dagestan, Russia to search for Jewish passengers are now looking for Jews in cars near the airport and are clashing with police officers trying to stop them.



Here, they can be seen trying to flip over a police car pic.twitter.com/0I2CczJ4uB — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

O Ministério da Saúde do Daguestão reportou que mais de 20 pessoas ficaram feridas.Entre os feridos no aeroporto de Makhachkala contam-se nove polícias, dois dos quais foram hospitalizados, segundo o departamento do Ministério do Interior para o distrito federal do Cáucaso do Norte."Os médicos estão a tratar dez vítimas do incidente no aeroporto de Makhachkala em hospitais", adiantou o Ministério da Saúde do Daguestão, segundo a agência de notícias TASS.e outras dez sofreram ferimentos ligeiros.O Ministério acrescentou terem sido i, mas não são claras as acusações imputadas pelas autoridades.

A agência de aviação russa Rosaviatsiya anunciou ainda no domingo que a situação estava "sob controlo", acrescentando que o aeroporto tinha sido “libertado” da multidão e iria permanecer fechado até 6 de novembro. A Agência Federal de Transportes Aéreos veio dizer mais tarde que a medida só se aplica até terça-feira.



As forças de segurança disseram à Reuters que os passageiros do avião estão em lugar seguro, isolados e vigiados no aeroporto de Makhachkala. O plano será levá-los diretamente para Moscovo.

Preocupação de Israel

Em comunicado divulgado na noite de domingo, o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel “espera que as autoridades russas, responsáveis pela aplicação da lei, protejam a segurança de todos os cidadãos israelitas e judeus, onde quer que estejam, e ajam resolutamente contra os desordeiros e contra o incitamento selvagem dirigido contra os judeus e israelitas”.

O gabinete de Netanyahu referiu também que o embaixador israelita na Rússia estava a trabalhar com Moscovo para manter os cidadão hebraicos seguros.Apelo à calma

O governo regional do Daguestão, ao mesmo tempo que apoia o povo palestiniano, pediu aos cidadãos russos para “permanecerem calmos e não participarem em tais protestos”.

“Pedimos aos residentes da república que tratem a situação atual no mundo com compreensão. As autoridades federais e as organizações internacionais estão a fazer todos os esforços para conseguir um cessar-fogo contra os civis de Gaza. Instamos os residentes da república a não sucumbirem às provocações de grupos destrutivos e a não criarem pânico na sociedade”, escreveu o Governo do Daguestão no Telegram.

O governador da república, Sergey Melikov, escreveu na mesma plataforma que "as ações daqueles que se reuniram no aeroporto de Makhachkala são uma violação grosseira da lei".



Toda a população se identifica com o "sofrimento das vítimas das ações injustas de pessoas e políticos e rezam pela paz na Palestina, mas o que aconteceu no aeroporto é ultrajante e deve ser devidamente avaliado pelas autoridades policiais", afirmou.



A comissária russa para os Direitos Humanos, Tatiana Moskalkova, também reagiu afirmando que "os acontecimentos no aeroporto têm claramente por objetivo incitar ao ódio étnico e podem conduzir a graves violações dos Direitos Humanos".



"O objetivo é desestabilizar a paz civil na Rússia. Nestes tempos difíceis, exorto os cidadãos do Daguestão a não sucumbirem às provocações e a seguirem rigorosamente a lei e os apelos das autoridades", sublinhou Moskalkova.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenou igualmente os tumultos e atribuiu as ações dos manifestantes ao "antissemitismo e ao ódio russo contra outras nações", que disse ser "sistemático" e "profundamente enraizado".



Zelensky também associou os acontecimentos aos "comentários antissemitas" que o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, e o próprio presidente, Vladimir Putin, terão feito nos últimos meses.



Washington deixou claro que "os Estados Unidos condenam veementemente as manifestações antissemitas no Daguestão, Rússia", escreveu a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, na rede social X, no domingo.



"Os Estados Unidos estão inequivocamente ao lado de toda a comunidade judaica, enquanto assistimos a um aumento global do antissemitismo", acrescentou.

c/ Lusa e AP