Amazon atinge 2 biliões em valor de mercado de ações

As ações da Amazon.com Inc. terminaram o dia de quarta-feira com uma subida de quase 4%, dando à empresa com sede em Seattle uma avaliação no mercado de ações de 2,01 biliões de dólares.

As suas ações valorizaram-se 52% nos últimos 12 meses, em parte impulsionadas pelo entusiasmo pelos investimentos da empresa em inteligência artificial (IA).

A Amazon junta-se agora à Alphabet, empresa-mãe da Google, à gigante de software Microsoft, à fabricante do iPhone Apple e à fabricante de chips Nvidia, entre empresas com avaliações de pelo menos 2 biliões de dólares.

Na semana passada, a Nvidia atingiu 3 biliões e tornou-se brevemente a empresa mais valiosa de Wall Street.

Os chips da Nvidia são usados para alimentar muitas aplicações de IA e, como resultado, a sua popularidade disparou.

A Amazon também tem feito grandes investimentos em IA à medida que cresce o interesse global pela tecnologia.

A maior parte do foco tem sido em produtos voltados para negócios, incluindo modelos de IA e um chatbot chamado Q, que a Amazon disponibiliza para empresas que utilizam a sua unidade de computação em nuvem (cloud) AWS.

"Uma grande parte do aumento da avaliação foi a nuvem e a IA. A Amazon será um ator importante na revolução da IA", realçou Dan Ives, analista de tecnologia da Wedbush.