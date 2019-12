Amazónia. Abelhas podem ser a chave para travar desflorestação

Gado numa área desflorestada da Amazónia. Foto: Bruno Kelly - Reuters



“As abelhas são tudo para mim.”, explicou aoNeida Pereira, ambientalista de 49 anos que há décadas procura travar a desflorestação. “As abelhas são muito mais importantes para o ambiente do que eu”.Para que possam sobreviver na Amazónia, as comunidades locais recorrem fortemente a práticas de desflorestação, nomeadamentepara libertar espaço para a agricultura e criação de gado.





Perante a dificuldade destes povos em encontrar outros recursos, Neida Pereira procurou alternativas mais sustentáveis que pudessem substituir as tradições destrutivas da floresta.A apicultura surge, neste cenário, como, fornecendo assim às comunidades da Amazónia um meio de subsistência que permitirá manter a maioria da floresta intacta.Os custos deste negócio são mínimos em termos de espaço, trabalho e materiais, mas os lucros podem ser significativos.Esse valor, multiplicado por 40 colmeias, resulta num lucro 30 vezes superior àquele que seria originado pelos negócios tradicionais como o cultivo da mandioca em terras propositadamente desflorestadas pelo fogo.. Temos de espalhar a palavra”, defende Neida.

Possível expansão do negócio

Com o investimento da fundação, foi possível criar em novembro o primeiro centro de apicultura da Amazónia, situado na região de Lago Grande.Neste momento, o único centro de apicultura apenas vende mel a mercados locais, mas irá candidatar-se em breve a um certificado oficial que permitirá a venda em grandes mercados., especialmente entre os mais jovens.No centro Casa Familiar Rural, onde trabalha a ambientalista, são ensinados aos estudantes modos de cultivo e de proteção do solo que não impliquem queimas, métodos pouco intensivos de criação de gado e formas de reflorestar a Amazónia com árvores de fruto, tais como ananases e bananas., acredita Neida Pereira.A comunidade que habita em Lago Grande encontra-se isolada e, até recentemente, sentia-se esquecida por todos. Os habitantes dos cerca de 300 mil hectares de Lago Grande querem que estes sejam classificados como reserva de extração, de modo a obterem o estatuto de proteção que impede que a terra seja utilizada por pessoas de fora e grandes empresas.A empresa mineira norte-americana Alcoa é uma das que se encontram a explorar bauxita, mineral que origina o alumínio, nessa região, onde