Amazónia com o menor nível de alertas de desmatamento em dez anos

Os dados ajudam a planear e orientar ações de fiscalização, mas não apresentam uma taxa oficial de desmatamento, um número que é calculado anualmente pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes), um sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

"Ninguém tem mais cuidado com a Amazónia do que nós"



Em outubro de 2025, o Governo brasileiro, através do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) deu autorização à Petrobras para a perfuração e exploração de petróleo ao largo da Foz do Amazonas.





Esta região, com áreas marítimas profundas e pouco exploradas, tem potencial para albergar grandes reservas de petróleo e gás natural. No entanto, está muito próxima de uma zona de floresta muito sensível e com vasta biodiversidade.





Em maio último, o presidente brasileiro defendeu a decisão com o argumento de que o país deve explorar aquela região e os seus recursos antes que os Estados Unidos decidam fazê-lo. Garantiu que os recursos serão retirados "com a maior responsabilidade do mundo" e citou o exemplo da ameaça norte-americana sobre a Gronelândia.





"Agora nós vamos ao Amapá tirar o nosso pré-sal da Margem Equatorial. E quando alguém fala: 'não não pode mexer, porque ah, a Amazónia'". Não! Ninguém! Ninguém tem mais cuidado com a Amazónia do que nós", afirmou.





Declarações após o Ministério Público Federal (MPF) do Brasil ter pedido à justiça para "suspender imediatamente" a licença ambiental que autoriza a Petrobras a perfurar o poço em águas profundas da Foz do Amazonas após uma fuga registada no início deste ano.





c/ Lusa

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) do Brasil, o Sistema de Detecção de Desmatamente em Tempo Real (Deter) identificou 1.295 quilómetros quadrados de áreas com alerta de desflorestação do bioma.Esta medição representa o menor patamar numa década desde 2016.No primeiro semestre de 2026,No acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos de desmatamento na Amazónia somaram 2.485,90 km², ante 3.959,98 km² no mesmo intervalo do ano anterior, o que representa uma redução de 37,2%.Só em junho de 2026, segundo o Inpe,Já no acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os alertas somaram 4.689,40 km², ante 5.091 km² no mesmo período do calendário anterior, o que representa menos 7,9%.Os alertas do Sistema de Detecção de Desmatamente em Tempo Real (Deter) funcionam como avisos rápidos com recurso a imagens de satélite, que identificam mudanças compatíveis com a retirada da vegetação.Desde o início de um novo mandato, em janeiro de 2023,No entanto, Lula da Silva tem sido