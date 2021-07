Amazónia está a emitir mais CO2 do que aquele que absorve

De acordo com os investigadores,As temperaturas mais elevadas e as secas dos últimos anos também estão a contribuir para que a Amazónia se torne uma fonte de CO2.O estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no Brasil, recorda que as árvores e plantas desta gigante floresta tropical. Agora, com a conclusão de que a Amazónia perdeu a capacidade de capturar CO2, torna-se ainda mais evidente que a crise climática é mais urgente do que nunca.

A investigação agora divulgada usou pequenas aviações para medir os níveis de dióxido de carbono até 4,500 metros da floresta durante a última década.

“A primeira péssima notícia é que”, lamentou Luciana Gatti, investigadora que liderou o estudo, citada pelo. “A segunda má notícia é que, nos locais onde a desflorestação é equivalente a 30 por cento ou mais, as emissões de carbono são dez vezes superiores do que nos locais onde a desflorestação é inferior a 20 por cento”.Segundo Gatti, as árvores produzem a maioria da chuva na Amazónia. Assim sendo, menos árvores significa menos chuva e temperaturas mais elevadas, tornando as estações secas ainda piores em toda a floresta. “Temos um ciclo muito negativo que torna a floresta mais suscetível a incêndios descontrolados”, alertou., urgiu a investigadora.O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tem sido criticado nos últimos anos por incentivar à desflorestação em vez de tentar combatê-la. Este ano, essa desflorestação atingiu o maior pico dos últimos 12 anos. Também os incêndios bateram um novo recorde, com o número mais elevado desde 2007.Grande parte da madeira, carne e soja produzidos na Amazónia é exportada pelo Brasil. Algo que poderá mudar, dado quea menos que Bolsonaro concorde em tomar medidas para combater a destruição da floresta tropical.