"Ambição da Rússia vai além da Ucrânia". UE quer paz "justa e duradoura"

Foto: Stephanie Lecocq - Reuters

O presidente do Conselho Europeu está em Kiev, juntamente com outros líderes da União Europeia. No dia que marca o terceiro ano desde a invasão russa à Ucrânia, António Costa deixou claro que a ambição é "que a paz chegue assim que possível" e que seja duradoura. O antigo primeiro-ministro considerou ainda que a UE tem de estar envolvida nas negociações de paz.