Ambientalistas alertam. Retrocesso da política ambiental da UE está a ganhar força

Nos primeiros seis meses do novo mandato da Comissão Europeia, a UE também adiou por um ano uma lei para acabar com a desflorestação nas cadeias de abastecimento, deu aos fabricantes de automóveis mais dois anos para cumprirem os objetivos em matéria de poluição e desvalorizou o estatuto de proteção do lobo.

A Comissão também prometeu combater as medidas de gold-plating em que os Estados-Membros acrescentam as suas próprias regras que vão para além do que a UE exige.

Anti-greenwashing é um um conjunto de medidas e práticas destinadas a combater a prática de divulgar informações enganosas ou exageradas sobre os benefícios ambientais de produtos, serviços ou empresas.

O apoio político às regras ambientais esgotou-se em várias economias ricas no último ano, mesmo quando a transição energética ganha ritmo e uma esmagadora maioria das pessoas diz querer que os governos reduzam a poluição mais rapidamente.



Os grupos ambientalistas afirmam que o ritmo acelerou com a agenda centrada na concorrência da nova Comissão Europeia.Ose que os Estados-Membros propuseram diluir ainda mais na segunda-feira.As ONG ambientais viram-se na mira de um congelamento dos financiamentos que, consideram que prejudica a democracia.No Reino Unido, o governo tem enfrentado uma resistência política crescente ao seu objetivo de atingir as zero emissões líquidas até 2050.Nos Estados Unidos, Donald Trump iniciou o seu segundo mandato com uma série de ataques às agências e políticas ambientais, numa altura em que procura promover os combustíveis fósseis.Os grupos ecologistas afirmam que estão em curso mudanças semelhantes - embora menos sensacionais - em Bruxelas, que possui algumas das regras mais ambiciosas para limpar uma economia poluente.”, disse ao jornal britânicoMarco Contiero, diretor de política agrícola da Greenpeace na Europa.As políticas verdes arrojadas do órgão executivo da UE têm sido tipicamente diluídas à medida que passam por negociações prolongadas com outras instituições. Os críticos afirmam que a ambição está a perder-se no topo, enquanto a resistência se torna mais forte ao longo do processo legislativo.Foi o primeiro sinal de revolta aberta contra o Acordo Verde que a presidente de centro-direita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou em 2019, após os protestos climáticos dos estudantes., pela indústria e pelos lóbis”, acrescentou Contiero.Para o ambientalista, “de uma forma muito semelhante, o mesmo aconteceu com a decisão de mudar radicalmente a sua abordagem.”Em cartas dirigidas aos comissários em setembro, von der Leyen estabeleceu objetivos para reduzir os encargos administrativos em 25 por cento para todas as empresas e em 35 por cento para as pequenas e médias empresas, com o princípio “um dentro, um fora” para garantir que as novas regras substituem as existentes.A sua mudança de tom levou o PPE a aliar-se cada vez mais às forças de extrema-direita.O PPE celebrou mais tarde a retirada do projeto de lei como “uma vitória para as empresas europeias”.Tiemo Wölken, eurodeputado alemão do grupo S&D, de centro-esquerda, que liderou as negociações da proposta, explicou ao jornal que, "a Comissão quis, obviamente, satisfazer os desejos da direita e é isso que é tão escandaloso.".A Comissão afirmou que está a seguir uma agenda de simplificação e não de desregulamentação e que o seu foco na competitividade não contradiz os objetivos ambientais do Pacto Ecológico.Bruxelas também apresentou planos para tornar a indústria mais ecológica, como o Pacto Industrial Limpo, que tem sido celebrado como um impulso para a transição energética na União Europeia.Paul de Clerck, ativista da Amigos da Terra Europa, acrescentou aoque a escala dos cortes na primeira proposta global de fevereiro mostrou que o argumento da simplificação era “basicamente uma treta”.Ose reduzem em 80 por cento o número de empresas abrangidas; adiam por um ano as regras de diligência devida das empresas; eliminam o requisito de realizar avaliações de impacto aprofundadas; eliminam uma cláusula de responsabilidade civil que tornaria mais fácil processar as empresas; e excluem cerca de 90 por cento das empresas do mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras.Na segunda-feira, os Estados-Membros propuseram reduzir ainda mais o âmbito de aplicação.Para o ativista Paul de Clerck, "".“O Pacto Ecológico ignorou frequentemente desafios como os elevados custos da energia ou os longos e complexos procedimentos de licenciamento”, afirmou Markus Breyer, diretor-geral da associação industrial Business Europe. “O atual enfoque na competitividade reflete uma abordagem mais equilibrada e pragmática que alinha melhor os objetivos climáticos com as realidades económicas”.O diretor de política agrícola da Greenpeace, Marco Contiero sublinhou que a União Europeia seria “esmagada por blocos maiores, como os EUA e a China”, se continuasse a jogar com as regras do século XX.“Investir no Pacto Ecológico significa dissociar o crescimento económico da utilização dos recursos naturais - esse era o elemento essencial que fazia todo o sentido para o século XXI”, realçou.Segundo Marco Contiero, “abandonar uma abordagem tão crítica vai retirar à Europa a vantagem competitiva que poderia ter tido.”