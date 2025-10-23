"Ameaça" ao cessar-fogo. Israel volta a disparar no sul de Gaza e na Cisjordânia ocupada

A zona de Sheikh Nasser, em Khan Younis, foi novamente alvo de bombardeamentos israelitas com recurso a tanques. Fontes citadas pelas agências internacionais testemunharam "fortes explosões" nesta região do sul de Gaza, "apesar do cessar-fogo".



A área de Sheikh Nasser situa-se junto à designada "linha amarela", o ponto de demarcação para o qual as tropas israelitas se retiraram em Gaza no âmbito do acordo de cessar-fogo.

Desde que o cessar-fogo entre ambas as partes entrou em vigor, Israel já matou dezenas de palestinianos em Gaza.

“Estamos preocupados com qualquer coisa que ameace desestabilizar aquilo em que trabalhamos”, acrescentou o secretário de Estado norte-americano.





c/ agências

A população de Gaza está proibida de se aproximar da linha de demarcação.Fontes do Hospital Nasser, em Khan Younis, confirmaram à Al Jazeera que os disparos das forças israelitas vitimaram uma pessoa perto de Bani Suhaila, junto ao centro da cidade.Há ainda, na madrugada desta quinta-feira, registando-se tambémOs deputados israelitas votaram na quarta-feira pela aprovação de dois projetos de lei sobre a anexação da Cisjordânia ocupada.", disse Marco Rubio sobre a anexação ao embarcar no avião para uma visita a Israel.Embora os Estados Unidos reconheçam que Israel é um país democrático e tem “os seus votos”, neste momento, a anexação da Cisjordânia é vista como “contraproducente” por Washington.