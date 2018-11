Ameaça de golpe de Estado na Arábia Saudita leva Bin Salman a tomar medidas

RTP30 Nov, 2018, 17:45 | Mundo

A informação chega numa altura em que Mohammad Bin Salman está na Argentina, onde vai participar na Cimeira do G20. Antes chegar à Argentina, o príncipe herdeiro realizou um périplo por vários países árabes. A comunidade internacional tem colocado a hipótese de impor sanções à Arábia Saudita pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul, no passado mês de outubro. Ao que tudo indica a mando de Bin Salman.

As tropas foram desviadas das províncias do leste e oeste para a capital, Riade, num movimento que parece destinar-se a impedir um eventual golpe de Estado na ausência do príncipe.“Desde o caso Khashoggi tem havido rumores de que alguns membros da família real tiveram conversas sobre a necessidade de substituir a liderança do país ou pelo menos a estrutura de liderança”, afirmou Gerald Fierstein, vice-presidente do Instituto do Médio Oriente, em Washington.Para Fierstein, “não seria surpreendente que algum tipo de conversa tivesse chegado aos ouvidos de Mohammad Bin Salman para o fazer questionar a lealdade de alguns membros da família à sua liderança”.A repressão do príncipe herdeiro à oposição interna aumentou no ano passado quando Bin Salman mandou prender vários membros da família real e outros “dissidentes” no Hotel Ritz Carlton, em Riade.Desde essa altura, outras purgas ocorreram, dando a alguns membros da família real, nomeadamente ao príncipe Ahmed bin Abdulaziz Al Saud, motivos para passar grandes temporadas no exterior. No entanto, Ahmed, que manifestou vontade de reformar o Governo saudita, regressou, no final de outubro, à Arábia Saudita depois de durante meses ter residido no Reino Unido. À sua chegada a Riade foi recebido calorosamente por Bin Salman.Segundo o jornal saudita, “se o príncipe Ahmad tivesse anunciado a retirada do rei Salman do poder, 95 por cento da família real ter-lhe-ia jurado fidelidade”.