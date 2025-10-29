Ameaças à saúde sem precedentes devido às alterações climáticas - relatório

O 9.º relatório "Lancet Countdown on Health and Climate Change" traça um quadro sombrio da relação entre as alterações climáticas e a saúde humana e alerta para uma tendência de abandono das políticas climáticas, que são a forma de impedir o aumento das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e travar o aquecimento global.

O "Lancet Countdown" é liderado pela "University College London", do Reino Unido, e trabalha com centenas de investigadores de todo o mundo, para acompanhar e compreender as ligações em evolução entre as alterações climáticas e a saúde das pessoas.

A dependência excessiva de combustíveis fósseis e a "incapacidade de adaptação às alterações climáticas estão a custar vidas, saúde e meios de subsistência, com 12 dos 20 indicadores que monitorizam as ameaças à saúde a atingirem níveis sem precedentes", alertam os cientistas.

Um documento divulgado hoje sobre o relatório pela revista científica "The Lancet" aponta que a inércia face às alterações climáticas está a custar milhões de vidas todos os anos e pede mobilização geral para intensificar os esforços para reduzir as emissões de GEE.

Mas acrescenta que, até agora, não houve capacidade para conter o aquecimento global, pelo que a taxa de mortes ligadas ao calor aumentou 23% desde a década de 1990, chegando a 546.000 por ano.

Segundo os autores do relatório, só em 2024 a poluição atmosférica causada pelo fumo dos incêndios florestais esteve associada a um número recorde de 154.000 mortes.

E o potencial médio global de transmissão da dengue aumentou até 49% desde a década de 1950.

Outros números em destaque no documento indicam que os governos gastaram coletivamente 956 mil milhões de dólares em subsídios aos combustíveis fósseis em 2023.

E entretanto "as gigantes do petróleo e do gás continuam a expandir os seus planos de produção -- para uma escala três vezes superior à que um planeta habitável pode suportar".

É preocupante, dizem os cientistas, que 15 dos 87 países responsáveis por 93% das emissões globais de dióxido de carbono (CO2) tenham gasto mais em subsídios líquidos aos combustíveis fósseis do que os seus orçamentos nacionais de saúde em 2023.

O documento também diz que, se alguns governos estão a recuar nos compromissos climáticos, há ações positivas em curso, que salvam anualmente 160.000 vidas só por não se usar carvão na produção de energia.

"A destruição de vidas e meios de subsistência continuará a aumentar até que acabemos com a nossa dependência dos combustíveis fósseis e intensifiquemos drasticamente os nossos esforços de adaptação", alerta no comunicado Marina Romanello, diretora executiva da "Lancet Countdown" na "University College London", uma universidade pública de Londres.

Apontando as energias limpas ou a adaptação das cidades às alterações climáticas como soluções para evitar uma catástrofe climática e trazer benefícios reais para a saúde, a responsável acrescenta: "A rápida eliminação gradual dos combustíveis fósseis continua a ser a alavanca mais poderosa para desacelerar as alterações climáticas e proteger vidas".

Também a mudança para dietas mais saudáveis e amigas do clima e sistemas agrícolas mais sustentáveis "reduziria significativamente a poluição, os gases de efeito estufa e a desflorestação, podendo salvar mais de dez milhões de vidas por ano", refere.

O 9.º relatório anual é produzido em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS), representando o trabalho de especialistas de 71 instituições académicas e agências da ONU em todo o mundo.

É publicado pouco antes da 30.ª conferência da ONU sobre o clima, que este ano se realiza em Belém, no Brasil, de 10 a 21 de novembro.