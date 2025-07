América de Trump trava envio de armas prometidas à Ucrânia

Os EUA enviaram dezenas de milhares de milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022, levando alguns membros da Administração Trump a manifestar a preocupação de que os stocks dos EUA sejam demasiado baixos.

Até à data, os EUA forneceram à Ucrânia mais de 66 mil milhões de dólares em armas e assistência militar desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

Encontro em Haia

Os Patriot foram enviados para Kiev pela primeira vez durante a administração de Joe Biden (2021-2025) e com o apoio de vários aliados europeus.

Conversa entre o Kremlin e o Eliseu

presidente francês apelou a um cessar-fogo na Ucrânia. o número um do Kremlin recordou a Macron que os países ocidentais “ignoraram durante muitos anos os interesses de segurança da Rússia” e que qualquer acordo com a Ucrânia tem de visar o longo prazo.

O gabinete de Macron informou que os dois falaram ao telefone durante mais de duas horas e que oPutin respondeu culpando o Ocidente pelo conflito. Segundo um comunicado do Kremlin,e que qualquer acordo com a Ucrânia tem de visar o longo prazo.





A decisão surge ainda na sequência das, das quais é diretamente retirada a ajuda militar à Ucrânia. E numa altura em que, após duas sessões de negociações infrutíferas em Istambul entre delegações dos dois países, a Ucrânia enfrenta uma intensificação dos ataques aéreos russos.Este armamento tinha sido anteriormente prometido à Ucrânia para utilização durante a guerra em curso com a Rússia sob a Administração do democrata Joe Biden.O Governo ucraniano não comentou o anúncio. As autoridades norte-americanas não disseram imediatamente quais as remessas que estavam a ser interrompidas.O Departamento de Defesa “continua a fornecer ao presidente opções sólidas para continuar a ajuda militar à Ucrânia”, realçou Elbridge Colby, subsecretário de Defesa dos EUA para a Política.Ao mesmo tempo, acrescentou Colby, “o Departamento está a examinar rigorosamente e a adaptar a sua abordagem para alcançar este objetivo, preservando simultaneamente a prontidão das forças dos EUA para as prioridades de defesa da Administração”.No fim de semana, a Rússia lançou um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia desde o início da guerra, utilizando mais de 500 tipos de armas diferentes, incluindoe mísseis balísticos e de cruzeiro.Na madrugada desta quarta-feira, as autoridades ucranianas comunicaram novos ataques, incluindo um ataque coma uma quinta na aldeia de Borivske, na região de Kharkiv, que matou uma pessoa e feriu outra. Dois outros ataques na mesma região causaram danos materiais, mas não causaram vítimas.Por seu lado, o exército ucraniano reivindicou a responsabilidade por um ataque a uma refinaria de petróleo na região russa de Saratov, que disse estar a ser utilizada “para fornecer combustível e lubrificantes a unidades militares russas envolvidas na agressão armada contra a Ucrânia”, de acordo com uma mensagem do Estado-Maior publicada no Telegram.Moscovo já reivindicou a anexação de quatro regiões ucranianas, para além da península da Crimeia, que invadiu em 2014.A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península da Crimeia, ilegalmente anexada em 2014.A decisão da Casa Branca surge pouco depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, se ter reunido com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, na cimeira da NATO, nos Países Baixos, na passada semana.Na altura, DonaldEm março de 2025, Trump e Zelensky tiveram um confronto na Sala Oval. Posteriormente, o inquilino da Casa Branca anunciou que suspendia a ajuda militar à Ucrânia que tinha sido anunciada pela anterior Administração Biden. A partilha de informações com Kiev também foi suspensa.No final de abril, os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram um acordo que dá aos Estados Unidos acesso às reservas minerais da Ucrânia em troca de assistência militar.O presidente francês Emmanuel Macron falou com o seu homólogo russo Vladimir Putin na terça-feira, pela primeira vez em mais de dois anos e meio.