Mais de 200 norte-americanos que vivem em portugal protestaram esta manhã, na Praça do Comércio, em Lisboa, contra a Administração Trump. Criticam as políticas do atual presidente dos EUA desde que tomou posse, dizem que Donald Trump e os restantes membros do governo norte-americano estão a destruir o país, a acabar com a democracia e a criar uma ditadura.