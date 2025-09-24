"Amigo mais próximo". Escultura de Trump e Epstein é nova atração em Washington

Na extremidade leste do longo relvado do National Mall há uma nova estrutura com 3,6 metros de altura, onde se vê uma representação de Trump e Epstein de mãos dadas, com um largo sorriso e uma das pernas levantada para trás. Entre as duas estátuas vê-se uma placa na qual se lê “Em homenagem ao Mês da Amizade”.



Numa placa mais abaixo está a seguinte inscrição: “Celebramos o vínculo duradouro entre o presidente Donald J. Trump e o seu amigo mais próximo, Jeffrey Epstein”.



E numa terceira placa estão reproduzidos excertos de uma carta de aniversário que Trump terá escrito a Epstein, em 2003, que incluía desenhos sugestivos. O documento foi divulgado no passado dia 8 de setembro pela Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes. O presidente norte-americano tem negado, contudo, a autoria e avançou com um processo contra o Wall Street Journal - que publicou na altura imagens da alegada carta. Nos últimos meses, a Administração Trump tem enfrentado muitas críticas sobre a forma como lida e divulga, ou oculta, as informações do caso Epstein e da alegada amizade com o presidente dos EUA.



Não houve reivindicação imediata da autoria da escultura, mas a obra de arte segue a linha de uma série de instalações que criticaram Trump em Washington, exibidas por um grupo anónimo.



Já em junho apareceu uma outra estátua de Trump no National Mall, que exibia um polegar dourado a esmagar a cabeça da Estátua da Liberdade e intitulada como “Aprovado pelo Ditador”. Umas semanas depois apareceu uma instalação multimédia chamada “Gold TV Statue”, que mostrava Trump a dançar com Epstein.



Segundo o USA Today, a autoria é do coletivo “The Secret Handshake Project” que se assume como “um pequeno número de cidadãos que usa a arte, ironia e humor para estimular conversas políticas em espaços públicos”.



A instalação foi autorizada pelo Serviço Nacional de Parques e deve permanecer em exibição até domingo.