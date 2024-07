Foto: Miguel Gutierrez - EPA

O relatório aponta para uma escalada da repressão do Governo, com dezenas de detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados e tortura sobre quem pensa de forma diferente.



Nicolás Maduro já advertiu para um "banho de sangue" no país, caso perca as eleições.



As sondagens indicam uma vitória da oposição liderada por Edmundo González. E a comunidade internacional parece afastar-se: o Governo brasileiro cancelou o envio de observadores.