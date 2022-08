Amnistia Internacional acusa Ucrânia de usar civis como escudos humanos

A imprensa russa avança que foi a artilharia ucraniana que atacou o centro da cidade. O hotel Donbass Palace e o Teatro de Ópera e Ballet foram atingidos.



O chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia já negou o ataque.

Horas antes, também na região de Donetsk, na cidade de Torestsk, 8 pessoas morreram e 4 ficaram feridas num bombardeamento russo a uma paragem de autocarros. A informação foi confirmada pelo governador da cidade.



No sul do país, os combates regressaram com intensidade e a Rússia estará a preparar novas ofensivas nesta região