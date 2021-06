Amnistia Internacional assinala Dia Mundial do Refugiado com vígilia em Lisboa

Durante a iniciativa, que se vai realizar à beira Tejo, vai ser entregue ao primeiro-ministro, o Manifesto 'Eu Acolho' com mais de 15 mil assinaturas.



Para além do primeiro-ministro foi também convidado a estar presente, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



O manifesto pede aos líderes políticos a "criação de rotas legais e seguras, a partilha de responsabilidades no acolhimento entre todos os Estados europeus e o desenvolvimento de mecanismos que garantam um melhor acolhimento e integração dos refugiados".



O Presidente da República também assinala a data, com uma nota no site da presidência. Marcelo Rebelo de Sousa alerta para a indiferença e para os discursos oportunistas.