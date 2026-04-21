Amnistia Internacional considera que Portugal violou direito internacional humanitário

No relatório anual, a amnistia destaca ainda os crimes de ódio e, por exemplo, a escassez de habitação como pontos que mais preocupam em Portugal.No mundo, concluiu que o ano 2025 ficou marcado por ataques às relações internacionais, ao direito internacional e à sociedade civil.A organização afirma que os líderes mundiais têm sido submissos e critica, em concreto, a União Europeia por apaziguar os ataques dos Estados Unidos ao direito internacional.A Amnistia alerta ainda que o mundo já vive um novo tempo que é racista, patriarcal e de anti direitos.