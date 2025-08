Amnistia Internacional denuncia aumento preocupante do número de palestinianos detidos de forma arbitrária

A Amnistia Internacional Portugal fez as contas para a Antena 1 e revela que, desde o início da guerra, há quase dois anos, esse número mais do que duplicou : passou de 1319 a 1 de outubro de 2023 para 3.613 no final de julho deste ano.



São pessoas a quem não são dadas justificações para estarem na prisão.





A Antena 1 falou com Ana Teresa Santos, coordenadora de campanhas da Amnistia, que faz um apelo em duas frentes: que Israel liberte todos os palestinianos vítimas de detenções arbitrárias e que o Hamas devolva todos os reféns ainda presos na Faixa de Gaza.